Вместо приветствия, или я жду Ваших вопросов

Вам интересно, правильно ли Ваш банк платит налоги? Если да, то добро пожаловать в мой клуб. Сразу скажу, что у меня нет цели научить Вас, как правильно поступать в той или иной ситуации. Роль учителя оставим кому-нибудь другому. Но мне интересно вместе с Вами разобраться в проблеме и вместе найти правильное решение.
Именно вместе, поэтому я с удовольствием буду ждать Ваших вопросов, чтобы поделиться с Вами своим мнением и выслушать Ваше.
P.S. Если Вы не хотите задать свой вопрос публично, можете написать мне на taxhelp (собака) taxhelp.ru
Комментарии 29
С кем я хотел бы говорить? С теми, кому это интересно. Мне не важно, будет ли это банкир или просто компетентный человек.
Или вам просто интересно и вы хотите вникнуть в проблемы других? Но Банки.ру это не форум банкиров, это форум клиентов. )
А как вас угораздило открыть здесь свой блог? Признаться, я был сильно удивлен увидев что у вас есть блог, да ещё не в столь очевидном месте. ))
Да уж. Сильно сказано. Вы занимаетесь налогами банков? Хочу понять, это какая-то профревность?! Приходилось встречаться с таким явлением, поэтому отношусь к нему с пониманием.
Администрация сайта так не считает и стремится к тому, чтобы это был сайт и банкиров, и их клиентов.
Меня пригласили. А причина, я думаю, изложена чуть выше.
Нет, это был вопрос. )) Вы ведь сами пишите "жду Ваших вопросов". Зачем? Чтобы ответить вопросом на вопрос?
Мы, вот к примеру, 14 апреля будем налоговый семинар для банков проводить. У вас есть вопросы по теме семинара?
Дата семинара не удачная. Для банковских налоговиков идет отчетный период первого квартала.
С проблемой определения периода для признания процентов не сталкивался. Наверное не в теме.
Может, поясните, что за проблемы?
Большинство банков не использует критерии сопоставимости по нормируемым процентам долговых обязательств. Для меня это не актуально.
Предлагаю иную тему для обсуждения: "Об определении расчетных цен необращающихся ценных бумаг исходя из уровня риска инвестиций".
Исходя из положений ст. 280 НК РФ порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов РФ. Аналогичные положения применяются также в отношении операций с ценными бумагами, осуществляемыми физическими лицами (ст. 212, 214.1 НК РФ) а также в отношении необращающихся инструментов срочных сделок (ст. 305 НК РФ).
В исполнение указанных положений Федеральная служба по финансовым рынкам утвердила порядок определения цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке, в целях налогообложения налогом на прибыль организаций (Приказ ФСФР РФ от 09.11.2010 N 10-66/пз-н "Об утверждении Порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса Российской Федерации" Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.11.2010 N 19061).
Данным Приказом, наряду с другими методами, установлен особый Порядок определения расчетных цен для облигаций и векселей, позволяющий частично решать проблемы по определению нормативных цен реализации (приобретения) по эмитентам/должникам, попавшим в затруднительное финансовое положение (дефолт должника).
В этих целях Порядком предусмотрено определение процентной ставки по облигации (ставки дисконтирования по векселю) исходя из уровня риска инвестиций в облигации (вексель).
Вот о методах определения уровня риска инвестиций в облигации и векселя и предлагаю провести семинар. Но лучше, конечно, совместно с представителями ФСФР. )
Вообще, мы давно держим в голове тему семинара о н/о ц/б. Возможно это тема уже следующего семинара, хотя ее можно и заузить так, как это предлагаете вы, если подвопросов в рамках этой узкой тему наберется достаточно для 2-3 часовой дискуссии.
Мы любим проводить интересные для участников семинары, а не "чиста бабки срубить". Соответственно, нам очень нужны конкретные вопросы, которые мы будем обсуждать на таком семинаре. Мы хоть и "рыбаки", но не претендуем на всезнайство.
Вам нужны конкретные вопросы, а участникам ваших семинаров нужны конкретные темы. А не общие фразы вроде "проблемы определения периода для признания процентов".))
Что касается "чиста бабки срубить", то 11 800 рублей за 2 часа цена нереальная. Кто такой Сергей Семенов кроме как партнер юридической компании TaxHelp? Кто такая TaxHelp?
Платить за семинар, проводимый неизвестно кем, с необозначенными конкретно темами (вопросами, проблемами) которые будут освещены докладчиком? Никогда...
Предлагаю сделать семинар бесплатным. Кстати, часы проведения семинара у вас тоже неудачные. Семинар не должен затрагивать личное время участников, только рабочее.
Но, вам, конечно, виднее. Не претендую...
1. Насчет "рыбаков". Плавали - знаем) Причем тут банковский аудит, если речь идет о налогообложении не совсем понятно, если, конечно, не речь не идет о том, что это одно и тоже)
2. Насчет конкретных тем. Тема по процентам была предложена участниками предыдущего круглого стола, на настоящий момент мне уже поступило около 10 вопросов. Поэтому, я позволю сделать вывод-предположение, что эта тема имеет быть актуальной.
3. Про "бабки", время и часы семинара. Это мероприятие проводит banki.ru, время и доходы/расходы - это их компетенция. Я уверен, что наш партнер действует рационально и в интересах потенциальных участников мероприятия с учетом их мнения по этим вопросам.
Taxhelp в моем лицу выступает только его модератором с обозначением и, конечно же, обоснованием своей позиции по тем или иным спорным вопросам.
Первое мероприятие проводилось в режиме дискуссии - круглого стола. Надеюсь, в том же ключе будет проводиться и это.
4. Кто такой Семенов Сергей и ТаxHelp? Информации о нас достаточно в интернете и профессиональных кругах.
Первый проведенный круглый стол под эгидой banki.ru и с нашим участием по вопросам НДС в банках, по моему мнению, имел положительные отзывы участников.
5. "Об определении расчетных цен необращающихся ценных бумаг исходя из уровня риска инвестиций". Для понимания актуальности этого вопроса иным "рыбакам" вынесем его на обсуждение как отдельную тему следующего мероприятия. Будет интересно многим, проведем.
Так что, приходите)
1. Аудит, это не только бухгалтерия, а вот налогообложение это бухгалтерия в том числе. И отчетность, тоже. Вам нужно плавать было, например, в PWC, тогда вы бы не писали странные вещи о банковском аудите и его связи с налогообложением.)))
2. Ну, вы же хотите привлечь новых участников? Сделайте так чтобы они поняли о чем речь, что за проблемы обсуждаете? А может и нет этих проблем, кроме как у 10 неведомых участников непонятно какого "круглого стола".
3. Бабки на чей расчетный счет? Какой у вас договор с банки.ру? Как с физиком или как с юриком? Вы какой процент имеете? Только не надо говорить о коммерческой тайне.)) Вы хотите денег? Вы должны быть открыты и прозрачны, вам скрывать доходы нечего и на какой вы системе налогообложения тоже.))
4. О каких профессиональных кругах вы говорите? )) Не слышал о столе по НДС, но таксправо проводило бесплатные консультации по НДС в банках. Мне понравились ответы участников.
5. Если мне будет интересно. Но пока ничего интересного. )))
в дальнейшей пикировке с Вами я не вижу никакого смысла, желаю успехов в профессиональных кругах)
Возможно, вопрос чуть в сторону, но достаточно актуальный. В своё время участники форумов налоговых тематик пытались дойти до истины в следующих вопросах:
- нужно ли в принципе платить налог физ. лицам, открывшим (напр. в Сбербанке)
ОМС (обезличенный металлический счёт) и естественно получившим какую-то прибыль от операций по ОМС,
- нужно ли в принципе платить налог физ. лицам, купившим (напр., в любом банке) инвестиционные монеты из драг. металлов и, ес-но, получившим какую-то прибыль от их продажи? К тому же, надо ли подавать декларацию не получившим никакой прибыли, а получившим убыток (в общем случае)?
- и то же самое – по слиткам из драг. металлов.
Если я правильно помню, то пришли к (промежуточным?) выводам:
1. По операциям с ОМС и слиткам – физ. лица должны платить 13%, причём сами должны подавать декларацию с указанием соответствующих вычислений. Банк остаётся вроде, как в стороне, что не до конца понятно. Т.е. он и ничего не доносит (не сообщает) налоговым органам, и не является плательщиком налога в данном случае. Как бы самоустраняется из взаимоотношений физ.лица, открывшего у банка ОМС (купившего/продавшего слитки) и налоговых органов. По существующему законодательству.
Связываться с подачами деклараций специально по этим вопросам тем, кто на законном основании не платит налогов не очень хочется
2. По операциям с инвестиционными монетами никаких налогов платить не надо.
Так это или не так? Остались сомнения (у меня например).Большая к Вам просьба, как к профессионалу, поставить окончательный диагноз по этим вопросам?
Некоторые, которые любят "погорячее"/например, увлечённые сбережениями, которые ныне принципиально нельзя сберечь, т.н. "хомяки" с форума "про евро", также будут Вам крайне благодарны.
По ОМС никаких % не платятся, как я, в свою очередь, понимаю (не открывал до сих пор из-за непоняток с налогами).
Речь идёт, как я понимаю, только о возможности получения возможной прибыли при последуюшей продаже от увеличения стоимости, коррелирующей с мировыми рынками.
2. "Устанавливают ли стороны в договоре, каким методом идет учет выбывающего металла при частичном обналичивании счета: ФИФО, ЛИФО"?
Не знаю. И вообще не знаю, что такое ФИФО и ЛИФО (но это знание не поможет).
В случае банкротства залогодателя, если залогом имущества должника обеспечиваются требования по кредитному договору, при реализации предмета залога в конкурсном производстве кредитору причитается 80% (но не более чем осн.долг + %) – п.2 ст.138 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Банкам хотелось бы получать эти 80% полностью, а НДС с реализации предмета залога считать текущим платежом («… под текущими платежами понимаются … обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом» - п.1 ст.5 З-на о банкротстве).
Но то, не факт, что денег должника хватит на все текущие платежи, т.ч. Минфин считает, что с 80% надо удерживать НДС:
Письмо Минфина РФ от 11 июня 2009 г. N 03-07-11/155
Вопрос: О порядке исчисления и уплаты НДС в бюджет конкурсными управляющими, осуществляющими реализацию имущества должника.
Источник [Российский налоговый портал]
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 11 июня 2009 г. N 03-07-11/155
В связи с письмом по вопросу уплаты налога на добавленную стоимость при реализации имущества должника Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.
Согласно п. 4 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) при реализации на территории Российской Федерации имущества, реализуемого по решению суда (в том числе при проведении процедуры банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации), налоговая база определяется исходя из цены реализуемого имущества (ценностей), определяемой с учетом положений ст. 40 Кодекса, с учетом акцизов (для подакцизных товаров). В этом случае налоговыми агентами признаются органы, организации или индивидуальные предприниматели, уполномоченные осуществлять реализацию указанного имущества.
Статьей 24 Кодекса предусмотрено, что налоговые агенты перечисляют налоги в порядке, предусмотренном Кодексом для уплаты налога налогоплательщиком. За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей налоговый агент несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На основании п. 1 ст. 168 Кодекса при реализации товаров вышеуказанные налоговые агенты дополнительно к цене реализуемых товаров обязаны предъявить к оплате покупателям соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.
Поскольку органы и иные лица, уполномоченные осуществлять реализацию имущества, предусмотренного п. 4 ст. 161 Кодекса, не являются налогоплательщиками-должниками, а выполняют обязанности налоговых агентов и предъявляют покупателям имущества для оплаты соответствующую сумму налога на добавленную стоимость, указанные лица, в том числе конкурсные управляющие, при реализации этого имущества должны перечислять в бюджет налог на добавленную стоимость в соответствии с Кодексом. При этом права соответствующих налогоплательщиков-должников и их кредиторов, по нашему мнению, не нарушаются, поскольку налог на добавленную стоимость уплачивается в бюджет за счет средств покупателей имущества.
Вот еще мнение на этот вопрос из К+:
Цитата[76393] Вопрос: Индивидуальный предприниматель, исполняющий обязанности конкурсного управляющего, реализовал в 2009 г. на открытых торгах имущество организации-должника в отношении которой осуществляются процедуры банкротства. Распространяются ли положения п.4 ст.161 гл.21 "Налог на добавленную стоимость" НК РФ на указанные операции, в случае если порядок, сроки и условия продажи имущества должника определены арбитражным судом?
...
Поскольку реализация имущества организации-должника, в отношении которой осуществляются процедуры банкротства, осуществляется по определению (а не по решению) арбитражного суда, положения п.4 ст.161 НК РФ в отношении таких операций не применяются.
Указанные операции признаются объектом налогообложения по НДС на основании пп.1 п.1 ст.146 НК РФ и подлежат обложению в общеустановленном порядке. ... При этом индивидуальный предприниматель - конкурсный управляющий дополнительно к цене указанного имущества обязан предъявить к оплате покупателю соответствующую сумму НДС (п.1 ст.168 НК РФ).
Следует отметить, что, по мнению Минфина России, установленный п.4 ст.161 НК РФ порядок распространяется на конкурсных, управляющих реализующих имущество должника (этот про приведенное выше письмо)
Что скажете?
Вернее, даже не так. То, что реализация имущества облагается НДС, думаю, споров не вызывает. Вызывает вопрос, надо ли перед выплатой банку его 80% уменьшать их на НДС. Так вот, почему вы решили, что Минфин считает, что это надо делать? Я этого в письме не вижу - оно, мне кажется, посвящено совсем другому вопросу.
Вы знаете реальные истории, когда банки получали на руки 80% за вычетом НДС?
Раз НДС уплачивается за счет средств покупателей, значит, залогодержатель эти деньги недополучает.
Хотя Т.А.Гусева в статье «Уплата обязательных платежей в процедурах банкротства» совершенно спокойно после упоминания этого письма ссылается в отношении уплаты НДС в данной ситуации на п.41 Постановления Пленума ВАС от 23.07.09 №60: требования об уплате обязательных платежей, возникших после открытия конкурсного производства, в соответствии с абз.5 п.2 ст.134 З-на о банкротстве относятся к текущим платежам 4-ой очереди.
Знаю одну, но один случай еще не система, чем там конкурсный руководствуется неизвестно.
Если коротко, то мой ответ такой. НДС - это текущий платеж и ссылка Гусевой на п. 41 правильна (хотя я бы поспорил с позицией ВАСИ, если бы это было возможно). Текущие платежи совершаются за счет конкурсной массы (п. 1 ст. 134). В ст. 138 сказано, что денежные средства, оставшиеся после полного погашения требований кредитора, обеспеченных залогом реализованного имущества, включаются в конкурсную массу. То есть выходит, что до этого они не образовывали конкурсную массу, не так ли? Если так, то эти деньги не могут служить источником для погашения текущих платежей. Можно было бы предложить и иное обоснование, но меня пока устраивает и это.
Если банк недополучил из-за управляющего денег, можно попробовать подать против него иск в порядке п. 4 ст. 20.4.
включил кредиторсвую задолженность за 2008 г., оплаченную "по банку" в 2009 г. Налоговики считают это ошибкой со всеми последствиями. Я очень прошу ответ на мою почту. С уважением. Виктор. 16.08.10.
Может всем остальным гражданам тоже плюнут (но плюнуть всем разом)на любые налоговые выплаты и не только налоговые.....,а то мне кажется,что "государству" очень жирно жить!
Сергей, есть особенности н/обложения ЧОП? Если да, то какие.
Заранее спасибо.