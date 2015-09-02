По Крымским серпантинам

Когда меня спрашивают, какое мое самое любимое место отдыха в России, я твердо отвечаю – Крым. Это удивительнейшее место нашей страны. На относительно небольшой территории расположились и степи, и горы, и, конечно, Южный берег с теплым морем и мягким солнцем. Последний раз я была здесь около 4 лет назад, отдыхала в санатории-отеле «Сосновая роща» (между Ялтой и Алупкой). На этот раз решила не изменять любимому санаторию, но и не засиживаться долго на одном месте и проехаться по тем местам, в которых еще не былаМы едем в восточный Крым. Восточный Крым - это Феодосия, Керчь, Судак, Коктебель. До Феодосии и Керчи далековато, поэтому ограничиваемся Коктебелем и Судаком. Проехать можно двумя дорогами: жесткий серпантин по морским отрогам и через Симферополь - центр полуострова - по ровной дороге. Мы не ищем легких путей, поэтому выбираем серпантин и красивую дорогу. На пути встречается Церковь Св. Николая в Малореченском, она стоит на скале над морем прямо у дороги. Церковь построена как часть Мемориала памяти погибших на водах. Храм посвящен погибшим морякам и путешественникам, и одновременно служит маяком.Дорога долгая и красивая, она то уходит вглубь полуострова, то возвращается обратно к морю - вверх-вниз, вверх-вниз. Чем дальше на восток, тем меньше растительности, но больше виноградников.Коктебель. Курортный городок, застывший на уровне 80-90-х годов. Кругом - пустыня, редкие деревца попадаются. Коктебель известен, как место отдыха творческой интеллигенции в 30-х годах. Художники и поэты съезжались в Коктебель, на дачу Максимилиана Волошина. Теперь здесь милый и уютный дом-музей, на набережной стоит его памятник.В 1926 году Волошин пишет здесь свое знаменитое произведение «Дом поэта». Приехав в Коктебель, он увидел на скале свой профиль, что еще больше сроднило его с этим замечательным местом.С моря открываются потрясающие виды на Карадаг – скалистый заповедник, остатки потухшего вулкана - многочисленные бухточки, камни, принимающие формы различных существ, остатки застывшей лавы, ну и знаменитые золотые ворота Карадага. А золотые они ранним утром, когда освещаются утренними лучами солнца.Пока фотографировались у Золотых ворот, к нам приплыли дельфины и долго-долго кружили вокруг нашего катера. Так близко я видела дельфинов только в дельфинарииСледующая поездка – к пещерному городу Эски-Кермен. По дороге к нему поднимаемся к Форосской церкви. Она построена в 1892 году на высоком утесе, в 400 метрах над уровнем моря. С тех пор много раз разрушалась, перестраивалась, была рестораном, несколько раз её пытались взорвать, и вот, наконец, была отреставрирована только в начале 90-х. А построил церковь знаменитый архитектор Н.М. Чагин по заказу чайного магната А.Г. Кузнецова, который в то время владел форосским имением.Пещерный город Эски-Керменбыл основан в конце VI века н. э. и просуществовал до конца XIV века. Я была здесь, когда училась в школе, с тех пор совсем ничего не изменилось.На обратном пути останавливаемся на горе Ай-Петри, с которой открывается потрясающий вид на Ялту.Еще одна поездка – на запад. Балаклава – Севастополь – мыс Фиолент. И опять все связано с воспоминаниями детства, когда в школе я несколько лет подряд ездила в трудовой лагерь в Бахчисарайском районе собирать персики и черешню..)))Единственное, где я не была, так это в Балаклаве. Тогда это был закрытый засекреченный город, здесь находилась база ремонта подводных лодок. Сейчас, после долгих лет запустения, этот уникальный объект номер 825 открыли для экскурсий и посещения.Балаклавская бухта – одна из красивейших в Крыму, много интересного скрыто на дне и в горах, окружающих бухту.Интересная история связывает Балаклаву с известным писателем А.И.Куприным - узнав, что в Балаклаве скрывается несколько матросов с восставшего революционного крейсера «Очаков», он решает, во что бы то ни стало спасти их. Куприн достает морякам рабочую одежду и ведет их в Чоргунь, где договаривается укрыть их в виноградниках. В итоге никто из матросов в Чоргуне не был арестован. Кстати, детали этого спасения были позднее описаны в рассказе «Гусеница». Сейчас на набережной Куприну установлен памятник.Дальше движемся в Севастополь. Бывала здесь много раз – и в детстве, и позже, когда с семьей отдыхала на мысе Фиолент. Мне очень нравится этот белый город. На этот раз для посещения мы выбрали знаменитую севастопольскую панораму и Владимирский собор-усыпальницу адмиралов – все, что связано с крымской войной 1854-1855 гг.Во Владимирском соборе была впервые. Когда последний раз сюда приезжала, он еще не был отреставрирован и открыт. В соборе похоронены великие русские адмиралы и морские офицеры. Рядом со своим учителем, командующим Черноморским флотом и первооткрывателем Антарктиды М.П. Лазаревым покоятся его ученики, адмиралы, погибшие во время обороны Севастополя в 1854-1855гг. – В.А. Корнилов, В.И. Истомин, П.С. Нахимов.Удивительно, что центральная часть Севастополя совсем не изменилось. Очень понравилось, что набережную и парк удалось сохранить в том виде, в котором город восстановили после того, как он был стерт с лица земли во время Великой Отечественной войны.Кстати, Владимирский собор есть и в Херсонесе. Возведен он на месте, где в 988 году состоялось крещение Великого князя Владимира. И в нем мы тоже побывали..Едем дальше! Красивейшие виды открываются на мысе Фиолент. Здесь бывал Пушкин, здесь находится Свято-Георгиевский монастырь.По легенде, монастырь был основан в 891 году таврическими греками-мореплавателями, которых у Фиолента настигла буря. Судно едва не разбилось о прибрежную скалу, но моряки взмолились святому Георгию Победоносцу, и буря утихла, а на скале они нашли икону святого Георгия. В благодарность за спасение моряки основали на береговом склоне обитель с пещерной церковью во имя Георгия Победоносца. На самой скале был установлен крест. Храм был восстановлен только к 2009 году, и мне очень хотелось его посетить. Когда мы здесь отдыхали последний раз, попасть сюда было невозможно, т.к. вокруг размещалась военная часть.Вот такой небольшой рассказ получился, но на самом деле впечатлений масса! Про все просто не написать. В очередной раз убедилась, что за теплым солнцем, голубым морем и душевными людьми далеко ездить не нужно! Обязательно приеду сюда снова и, надеюсь, не раз.