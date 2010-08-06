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Дыша гарью, как все москвичи...(с) или Шапочка из Фольги

06.08.2010 17:05 16 2 462 просмотра
Пока премьер дышит гарью в каком-то, видимо, специально отведенном для этого месте, пока МЧС рапортует, о том, что и где кем-то предпринято, Домодедово рассылает самолеты по ближним и дальним соседям, а Онищенко предлагает перенести начало учебного года( ну, хоть какой-то позитив!), я, потирая красные слезящиеся глаза, думаю.
Вот о чем.
Когда извергался, извините за выражение, Эйяфьятлайокудль, жители планеты Земля внезапно обнаружили, что они мелкие козявки на ее поверхности, в небеса ни разу не устремленные, и все вокруг только и говорили о том, что - вот ведь, не может наша техника летать в таких условиях, не приспособлена!
Будучи по природе своей человеком недоверчивым, я опросила прямо в эфире вице-президентов двух крупнейших мировых авиакосмических концернов. Оказало, что:
1. технику можно приспособить к полетам в таких условиях, да, она будет менее экономична и эффективна, но - летать будет.
2. никто так и не знает, насколько опасно было летать во время "облака", прекращение полетов - перестраховка, и скорей политическое решение.
3. авиапроизводители и авиакомпании не проводили никаких серьезных исследований на эту тему. А когда грянуло, поставили самолеты на землю. Да попросили компенсацию у правительств.

Зачем я про это сейчас?
Затем, что, когда дым рассеется, скорее всего, выяснится что-то подобное и на этот раз. Что-то можно было сделать, но - тут не догадались, тут поленились, тут промедлили, тут специально затянули. Да можно просто зайти в интернет, почитать отклики очевидцев, и понять, сколько НЕ делается.
А все попытки разрешить ситуацию пока для меня заключены вот в этом, с позволения сказать, "пресс-релизе", присланным на рабочую почту вчера:
"Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас присутствовать при уникальном эксперименте, который
состоится на Авторемонтной базе Министерства обороны РФ.
6.08.2010г. Юрий Ткаченко - единственный в мире
профессор-магнитолог - произведет запуск своей установки "Ионный генератор", призванной разбить инверсионный слой (загрязнения, дым).
Кроме того, разработчик и руководитель проекта уверен: применение этих установок поможет разбить и антициклон, "зависший" над Россией."

Нам всем поможет Ионный Генератор с Автобазы Минобороны, жезл Вуду, вызывающий дождь, который мой друг Гриша привез когда-то с Кубы, и Шапочка из Фольги.
Последнее - обязательно.



Комментарии 16

Мария Строева  (mstroeva)
#
привет, дорогая!
на сём на время и раскланяюсь)
Мария Строева  (mstroeva)
#
это серьезное замечание, надо использовать тогда какие-то инновационные, я не побоюсь этого слова - наноматериалы!
Мария Строева  (mstroeva)
#
презентация инновационного изобретения была назначена на 7 утра, я решила воздержаться.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Зря Вы так, в 7 утра сносная температура для работы мозга, это помогло бы понять, экспериментатор - просто прохиндей, или потенциальный клиент психдиспансеров, ну и заодно определить по личностям присутствующих, бюджет какого уровня планируется подшлифовать под этим соусом.
Марина (mashen)  (mashen)
#
А что можно сделать? Говорят, что заливать торфянники дорого и не поможет. И вообще, такая аномальная жара в последний раз была 120 лет тому назад, мол, смысл суетиться, раз в 120 лет можно и так помучаться.

А дождь вообще обещают?
Fosfoniy  (Fosfoniy)
#
Практически супер-идею по поводу борьбы с торфяными пожарами попытались, мягко говоря, «впарить» премьеру Путину власти Московской области.©
Продолжение по ссылке
http://raionka.perm.ru/news/2010/07/27/557/
Марина (mashen)  (mashen)
#
В смысле, он предлагает перепахать торфяники?
Lucky Lucky  (pavel997)
#
Мария, спасибо Вам. Тема очень актуальная.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Мария, на тему гари даже писать не хочется. Лично меня удивили 2-е цифры: одна- по международной помощи,вторая - из российской статистики...
1. мы приняли международную помощь: 2 самолета с украины (АНы) и 2-е ед. бронетехники ( и то и другое для распыления воды ), 2+2=4,( источник: канал вести 24,включение с пресс-конференции рук-ля МЧС )

2. в Орехово-Зуевском районе работают в лесах 2-е пожарные машины ( источник, РЕН тв, новости)

какая магическая цифра - 2 ?! А вся статистика - секрет!
MultiUser  (MultiUser)
#
Цитата
Нам всем поможет Ионный Генератор с Автобазы Минобороны, жезл Вуду, вызывающий дождь, который мой друг Гриша привез когда-то с Кубы, и Шапочка из Фольги.
Последнее - обязательно.


Хосподя!

Всё гораздо проще. В прошедшую субботу москвичи передвигались по городу как ёжики в тумане-видимость метров в 50. Сегодня появилась эта новость и после обеда дым рассеялся. Отсюда вывод: на фольге можно съэкономить, заставляя мэра дышать один с горожанами воздухом.

Ура, товарищи, проблема с задымлением решена и Шойгу тут ни при чём. smile:D
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