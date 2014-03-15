Критерий Швецова (Уточнение методики поиска надежного банка-5).

Первое о чем я хотел бы сказать - дальнейшие расчетыбудут проводиться для банков из топ-400 по активам,которые при этом не являются госбанками или Российскимидочками Иностранных банков.Внимательный читатель думаю уже обратил внимание на точто я очень часто обращаю внимание в обзоре отдельных банков(на данный момент таких обзоров мной опубликовано 10-тьна страницах данного портала и 6-ть из них уже доставили проблемы своим клиентам)на вложения банков в "акции", под которыми как правило подразумеваетсясколько банкиры вывели из банка по средством вложений в фиктивные активы,называемые ЗПИФами.Я как правило ссылаюсь на слова первого зампреда ЦБ - Швецова:А так же даю соответствующую ссылку:Тут я предлагаю систематизировать то что было написано ранееотносительно вложений в "акции". Для этого предлагаюсмотреть не абстрактные вложения банка в акции, аотношение вложений в ЗПИФы к активам.Эту информацию можно посмотреть на этом ресурсе:Предлагаю ввести критерий Швецова: "Банк удовлетворяет критериюШвецова если вложения в ЗПИФы у него составляют менее 7% активов".И провести исследование значимости этого самого критерия.И так. За последние 8 с небольшим месяцев успели доставитьнеприятности своим клиентам 20 банков.Среди этих 20 банков не удовлетворяли критерию Швецова7-мь банков:Перечислю их(обозначая их вложения в ЗПИФы в процентах от активов):1. Пушкино 28.15%2. Волго-Камский 9.32%3. Эллипс Банк 30.12%4. БПФ 7.67%5. Мой Банк 14.64%6. Евротраст 11.46%7. Стройкредит 37.98%5-ть из них определялись независимо из расчета Надежности(она была менее 76%,но 2 из них имели надежность выше 76% - это Стройкредит у которого она быланезначительно выше 76%(76.37%) и Евротраст - у которого она была очень высокой.)Всего же банков для которых не выполняется критерий Швецова не так много.По данным отчетности на 1 февраля их всего 17, а именно:1. СТРОЙКРЕДИТ (рег.№18) 37.98%2. БАНК - Т (рег.№625) 30.80%3. ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (рег.№2626)25.54%4. РУСКОБАНК (рег.№138) 16.64%5. ЭКОПРОМБАНК (рег.№2011) 15.55%6. НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК (рег.№2170) 13.64%7. СТАРБАНК (рег.№548) 12.24%8. СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№1555)СОЛИДАРНОСТЬ 11.09%9. ТАТФОНДБАНК (рег.№3058) 10.99%10. БАНК ФИНАМ (рег.№2799)БАНК ФИНАМ 10.69%11. ВОЛГА-КРЕДИТ (рег.№1153) 9.84%12. УРАЛСИБ (рег.№2275) 9.81%13. МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ (рег.№2704) 9.62%14. РОСГОССТРАХ БАНК (рег.№3073) 9.13%15. ИНТЕХБАНК (рег.№2705) 8.67%16. ЗАПАДНЫЙ (рег.№2598) 8.02%17. ПРОМТРАНСБАНК (рег.№2638) 7.05%Соответственно можно говорить что каждый 17/7=2.4(каждый второй банк) для которого не выполнялся критерийШвецова доставил проблемы своим клиентам за последние 8 месяцев.Это достаточно серьезные цифры чтобы их игнорировать.Предлагаю дополнить расширенную методику поиска надежногобанка так же банками для которых не выполняется критерий Швецова.В этом случае список банков которые нельзя признать надежнымив смысле приведенных выше критериев расширяется до 98 банков(часть банков для которых не выполняется критерий Швецовауже вошли в список ранее, т.к. их надежность была менее 76%).Приведу теперь расчет точности(исторической) расширенной методикипоиска надежного банка:Всего в топ 400 есть 98 банков у которые вошли в списокне надежных(у них либо Надежность менее 76%, либо не выполняетсякритерий Могла либо критерий Швецова).76 банков из топ-400 либо госбанки либо Российские дочки Иностранныхбанков.226 банков не вошли в список не надежных.Среди ненадежных банков на данный момент доставили неприятностисвоим клиентам уже 18 банков.Среди тех которые не вошли в список надежных 2 банка.Соответственно статистика выглядит так:Каждый 98/18=5.44 (пятый) банк что вошел в список не надежныхза последние 8 месяцев доставил своим клиентам неприятности.Каждый 226/2=113-тый банк что не вошел в список не надежныхза последние 8 месяцев тоже доставил своим клиентам неприятности.Т.е. ненадежные банки доставляют неприятности своим клиентамв 113/5.44=20.7 раз чаще чем надежные.Далее последует продолжение. Методика будет улучшена.