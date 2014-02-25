Что полезного можно узнать на форумах или еще раз о банкоматах

С 11 по 14 февраля в Крокус Экспо проходил ТБ Форум. В прошлом году мне также довелось посетить форум, но тогда он не произвёл на меня никакого впечатления. За прошедший год ситуация сильно изменилась. С одной стороны, форум сохранил свою разноплановую специализацию – от обеспечения безопасности на транспорте при чрезвычайных ситуациях или при инкассации наличных денежных средств, до защиты банковских устройств самообслуживания или беспроводного доступа. Из положительного хочу отметить, что организаторы смогли сгруппировать по дням различные тематические мероприятия. Работа не позволяет выделить всю неделю на посещение форума, поэтому был выбран один день, на котором обсуждались вопросы безопасности для финансового сектора. В этот день в рамках форума проводилась II Всероссийская конференция «Безопасность наличных денежных средств, обращаемых в банковской сфере». Некоторые данные, озвученные на этой конференции, я и хочу обсудить.С темой «Организация комплексной охраны банковских средств самообслуживания» выступил заместитель начальника отдела разработки ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России Александр Валентинович Климов. Уверен, что он владеет более полной информацией, чем я, но в его словах мне увиделось некоторое сгущение красок. Так, он озвучил новую для финансового рынка, но, с его слов, характерную для Украины и России тенденцию, - несанкционированное изъятие сотрудниками банков денежных средств из банкоматов при помощи флешек, предоставляющих административные права специалистам, обслуживающих банкоматы. Не буду раскрывать детали, всю информацию можно найти в интернете или лично обсудить со мной способы защиты от такого рода несанкционированных действий. Было отмечено, что остаётся популярным не только способ «выдёргивания» мошенниками банкомата и его перемещение в более безопасное место для дальнейшего вскрытия (кстати, при этом используются различные решения по «глушению» каналов передачи информации о перемещении устройства), но и новые методы. Например, закачивание газа в сейфовый отсек и его подрыв. В результате точного расчёта взрыв приводит к разрушению внешней части сейфа, а наличные денежные средства остаются в неповреждённых специализированных кассетах. Для предотвращения такого способа ограбления предлагается использовать датчики-газоанализаторы. Также Александр Валентинович отметил ошибки персонала при подготовке банкомата к эксплуатации. В некоторых случаях GSM-антенны, видимо для предотвращения их кражи, устанавливают в верхний кабинет банкомата. В результате такого экранирования качество связи ухудшалось. Оборудование для обеспечения приемлемого уровня сигнала автоматически увеличивало мощность передачи, что приводило к выводу из строя некоторых электронных элементов, в том числе отвечающих за безопасность. Было озвучено, что использование дополнительных мер защиты банкоматов уменьшает число ограблений в 10 раз.Представитель компании Honeywell Security Group Михаил Николаев рассказал о расширении разработанной в их компании системы контроля доступа к оргтехнике, лифтам и т.д. Функционал их системы постоянно расширяется. Теперь у них появилась возможность обнаруживать посторонние предметы в секторе обзора видеокамеры. Добавлю от себя, что в решении от компании «Техносерв» такой функционал был реализован значительно раньше. Также г-н Николаев рассказал, что мошенники стали встраивать миниатюрные видеокамеры под экраном банкоматов (над клавиатурой ввода PIN-кода), что позволяет обойти стандартные антискимминговые системы защиты. Не случайно банки просят нас прикрывать клавиатуру при вводе PIN-кода.Яков Волкинд из AxxonSoft рассказал о новых возможностях предлагаемой ими системы. Для передачи изображения мошенников при «слабых» каналах связи они реализовали событийное сохранение изображений, которые могут передаваться в централизованную систему как по событию, так и запросу. При этом на самом устройстве хранится полная запись, которую можно будет получить позже. Например, отрабатывая событие «удар», система охраны банкомата может передавать изображение злоумышленника не после срабатывания этого сигнала, не когда тот уже развернётся к камере спиной, а за несколько секунд до наступления события – когда он будет смотреть в сторону камеры. Также сигнал тревоги может быть подан не после вскрытия банкомата, а по событию «не обнаружено лицо клиента». Например, если лицо закрыто капюшоном. Это позволяет сократить время между совершением неправомочных действий и приездом сотрудников охраны или МВД.Очень интересны цифры были озвучены представителем МВД. В России ежедневно совершаются попытки похищения денежных средств из 3-4 банкоматов! Число хищений из банкоматов возросло в 2013 году на 9% до 1350 случаев. Среди способов ограбления 20% составляет похищение банкомата при помощи его выдёргивания автомобилем. Для этого похитителям требуется всего 27 секунд. В связи с этим было удивительно услышать мнение представителя «Ингосстрах» о том, что банкам становится невыгодно страховать банкоматы. Возможно, он прав, так как представитель МВД сообщил, что в начале 2013 года были задержаны устойчивые преступные группы, специализирующиеся на ограблении банкоматов. Также он отметил новые виды мошенничества. Преступники стали больше обращать внимание на терминалы. Так как в терминалы, в отличие от банкоматов, не загружают денежные средства, то невозможно спрогнозировать момент их наполнения, следовательно, невозможно спланировать и время ограбления. Для обеспечения возможности ограбления не пустого, а наполненного терминала преступники используют простой метод. При помощи 5-7 пластиковых карт они снимают через банкоматы денежные средства, а потом переводят их обратно на эту же карту через соседний терминал. Так как денежные средства остаются на карте, то эта операция повторяется многократно, а терминал гарантировано заполняется денежными средствами под завязку. Для некоторых банковских продуктов такая операция совершается бесплатно, но даже если банки и берут какой-то %, то это с лихвой окупается после того, как терминал будет полностью заполнен и похищен вместе с деньгами. Всё гениальное просто. Встречались и чисто рекламные доклады. Были призывы больше привлекать к охране ЧОПы. Для меня эти выступления большого интереса не представляли, и я не буду на них останавливаться. Особенно учитывая их противоречивость: применение оружия не только к сотрудникам охраны, но и к правоохранителям, предотвращение единичных случаев ограбления при наличии весомого количества случаев в отчётах. В заключении хочу отметить, что представители «Росинкасс» и ЦБ не приехали на форум, сославшись на то, что им надо работать, а не выступать. В чём-то они правы. Моя же цель посещения этого форума заключалась в том, чтобы понять насколько решения, предлагаемые компанией «Техносерв», соответствуют требованиям рынка и являются конкурентоспособными. А вот какие способы защиты применять в банке, какие системы при этом использовать – решать вам, представителям банков