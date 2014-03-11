Игры для взрослых, или «Отцы и дети»

Можно долго говорить о консервативности финансового сектора. Можно говорить о его столетних традициях, но текущая реальность такова, что все окружающие нас процессы меняются. С одной стороны, происходит ускоренное усвоение всего нового, например, фундаментальные основы математики или физики изучаются уже не в институтах, а в рамках школьной программы, а с другой – возмужание молодого поколения, проявление ответственности за совершаемые дела наступает значительно позже. Многие из нас помнят, как наши родители, бабушки и дедушки говорили: «я в твоём возрасте …». Вечная проблема отцов и детей. Но если есть проблема, то на неё должна быть и соответствующая реакция. А какая она должна быть? Это потом, задним числом, можно анализировать, давать оценку и обоснование. Что было сделано правильно, где допущены ошибки. Попробуем совместно разобраться – какие тенденции могут нас ожидать в развитии или изменении банковских услуг.
Часть первая. Береги честь смолоду. Вряд ли кто будет спорить, что молодёжь – это наше будущее. Что заложено в молодости, то проявится в зрелом возрасте. Неслучайно во время любых перемен ставку делают на молодёжь. Она более восприимчива к переменам, а в дальнейшем будет отстаивать эти перемены, так как они осуществлены при её непосредственном участии. Яркими тому примерами являются клубы болельщиков различных спортивных команд, религиозные секты или активные участники антиправительственных выступлений. Заложенные в эти годы этические и эстетические основы будут определять всю дальнейшую жизнь человека. Не могут остаться в стороне от формирования своего будущего крупные автомобильные концерны, монстры бытовой электроники и финансовые корпорации. Рекламными лозунгами «Живи со вкусом», «Твой стиль жизни» или «Банк в кармане» формируют мировоззрение и привязанность нового поколения к тем или иным брендам.
Часть вторая. Игрушки для взрослых. Безоглядная любовь родителей к своим детям, более продолжительное обучение в средних и высших учебных заведениях, нежелание нести ответственность за создаваемую семью – приводят к тому, что в большинстве благополучных семей взросление детей происходит значительно позже. Зеркалом современной действительности стала реклама, в которой пропагандируют в качестве подарков любимым мужьям и жёнам игровые приставки, приглашение великовозрастным сынком своих родителей заходить в гости с прямыми намёками, что у него освободилось место под телевизор или компьютер. А как на такую ситуацию реагируют финансовые организации? Правильно. Традиционно и консервативно. Они показывают пенсионеров, которые берут кредиты и размещают депозиты на счетах банка. Предыдущее поколение ещё отличается своей обязательностью. Риски невозврата кредита для таких заёмщиков минимальны. Многие пенсионеры продолжают работать, несмотря на достижение пенсионного возраста. Это позволяет им не только содержать своих переросших чад, но ещё и откладывать «на старость». Только как долго будет продолжаться такая ситуация? Кажущаяся стабильность может очень быстро перерасти в стагнацию, и у финансовых организаций возникнут большие проблемы.
Часть третья, заключительная. Или чем сердце успокоится. Как в этой ситуации видят себя разработчики решений для финансовых организаций и ИТ-директора ведущих банков страны? Алексей Евтушенко, директор по информационным технологиям "Банка Хоум Кредит", отмечает «еще одну тенденцию, связанную с тем, что банковскими услугами начинает пользоваться другое поколение, для которого элемент игры в виртуальном мире имеет большое значение. Поэтому я ожидаю, что в ближайшее время появятся приложения, которые будут содержать игровой и соревновательный элемент, как в интерфейсе, так и в самой логике приложения. А за клиентскими приложениями пойдут аналоги и для сотрудников банка». Звучит фантастически, но может это действительно наше будущее? Работают над новыми решениями и в других банках. Мартин Пилецки (CIO Альфа-Банк) считает, что «молодое поколение не привыкло обращаться к разным сотрудникам банка 22 раза, чтобы решить все свои вопросы. Я не буду называть имен, но в серьезном банке в Англии мне говорили о проблеме с новым поколением клиентов. Их родителей в этом банке все устраивало, но наследники уже не готовы мириться с тем, что за открытие и закрытие депозитного счета отвечает подразделение, находящееся в одном месте, за ипотеку – в другом и т.д. В итоге копится гигантское раздражение и у клиентов, и внутри банковской группы, а потенциальные клиенты уходят к конкурентам. Визуализация клиента, понимание необходимых ему банковских услуг – это не тренд будущего, это тренд настоящего». Мартин Пилецки, как и Ричард Брэнсон или Олег Тиньков, считает, что Банки превращаются в ИТ-компании с банковской лицензией. Однако не все финансовые организации хотят или могут себе позволить содержать огромный штат ИТ-специалистов. Что им делать в этом случае? Думаю, что они должны не отставать, а предпринимать все усилия, чтобы оказаться на один шаг впереди технически продвинутых конкурентов. Они должны сосредоточиться на потребностях своих клиентов и бизнеса, ставить перед компаниями-разработчиками и интеграторами задачи по модернизации существующих процессов и информационных систем таким образом, чтобы оказаться лидерами рынка. Приведу несколько примеров решения таких задач, которые были реализованы группой компаний «Техносерв»:
- Единый фронт-офис на основе Oracle Siebel CRM в ВТБ24
- "Техносерв" интегрировал систему распознавания лиц в кредитную систему Сбербанка России
- «Тинькофф Кредитные Системы» оптимизировал работу с должниками с помощью «Техносерв Консалтинга»
- «Техносерв Консалтинг» помог Промсвязьбанку запустить бонусную программу для частных клиентов
- «Техносерв» построил тестовый комплекс для банка ВТБ24
Комментарии 62
Грустно все это.
Успешными становятся те компании, в которых руководители среднего звена могут принимать решения и отвечать за их реализацию.
Они могут принять взвешенные решения, от которых банк получит реальную экономическую выгоду.
Не все руководители "сформировавшиеся люди". Но те, кто принимают решения и продвигают банк по дороге интенсивного развития, таковыми являются.
Даже во время кризиса сильные игроки умеют зарабатывать.
Мы предлагаем заказчикам крупные решения, в результате внедрения которых можно получить ощутимый эффект
Сложно, но всё реально
Кто-то их может предвидеть и готовится, принимая заранее меры.
Кто-то справляется с ними затрачивая значительные усилия.
Думаю, что Альфу рано списывать со счетов.
В банке есть понимание, есть чёткая линия, которой все придерживаются.
Первому всегда сложно, так как остальные могут на него равняться.
Но у лидера всегда есть "скрытое оружее"
Бюджеты уже урезают, а будут урезать еще сильнее.
А сколько будет ещё урезано!
Именно поэтому мы предлагаем решения, которые могут окупиться менее чем за год.
Т.е. для банка это будут не расходы, а инвестиции в будущее сокращение расходов или получение прибыли.
"Неслучайно во время любых перемен ставку делают на молодёжь." Естественно. Отсутствие ответственности за принятое решение, отсутствие обязательств перед кем-то - два основания любых поступков, когда сначала делают, потом хватаются за голову. Типичный пример http://forum.watch.ru/showthread.php?t=149488 ,персонажу 31, маленький ребенок. Вроде к молодежи никак не относится. Некоторые успешно доживают до более зрелого возраста, не имея какой-либо ответственности перед окружающими. Некоторым аж под 60! И ничего. Осталось понять, насколько эти персонажи нужны как беспроблемные клиенты банка? Уверен, они в случае чего-то разведут руками и скажут "так получилось".
По поводу игрушек и умных мыслей уважаемых руководителей банков. Высказывания Мартина Пилецки, как и Ричарда Брэнсоан или Олега Тинькова, правда в другой ипостаси, а именно в концепции "dot-com" я уже читал. Лет этак 15 назад. В 2001, после схлопывания пузыря кто-то сравнил буйную активность в этом секторе и слабую активность в секторе реального производства с жизнью тропического леса и средней полосы. В первом случае жизни много, даже слишком, НО все полезное для питания производится ... в средней полосе или чуть южнее
IT способно только снизить издержки реального бизнеса, само по себе оно ничего самоценного не производит. Вообще. Т.е. без IT для решения проблемы нужно скажем 1000 умных людей, с ним - 10, причем из этих 10 - трое обслуживают IT. Поскольку 1000 нужного интеллектуального уровня никак родится не может, то без IT никак. Осталось найти адекватный компромис между всем спектром решений IT и реальной экономической потребностью бизнеса. Если решение стоит 1000, а сокращает затраты на 100, то такое решение нецелесообразно использовать.
Есть такая поговорка, что воспитывать надо пока ребёнок поперёк лавки помещается
Однако становление характера происходит достаточно продолжительное время.
И сильно зависит от того, какие будут наставники и условия.
Пытаюсь представить, что А.С.Пушкин не слушал сказки Арины Радионовны, а всё время проводил за стрелялками.
Сомневаюсь, что мир узнал бы о тех произведениях, за которые мы любим и гордимся нашим соотечественником.
Есть ещё один хороший критерий. Опыт бизнесмена считается не с момента создания им первой компании или совершённой инвестиции, а с момента первого банкротства или разорения.
У кого-то это происходит раньше, а у кого-то позже. Но это является хорошим уроком, после которого кто-то прекращает попытки создания собственного дела, а кто-то начинает всё с нуля.
Теперь о том, нужны эти персонажи банкам или нет.
Думаю, что нужны. Иначе не было бы таких примитивных программ, как розыгрыш призов трём клиентам, совершившим максимальное число покупок, Программы по накоплению балов или миль.
Создание программ cash-back и тд и тп.
Всё это рассчитано на азарт и стремление к лидерству. Обращу внимание, что эти программы предлагаются не только на кредитные карты, по которым есть риск невозврата денежных средств, но и на дебетовые или зарплатные.
Тратьте больше денег, мои дорогие клиенты.
Живёте только один раз.
С собой не унесёшь и тд и тп.
Выгодно это банкам, выгодно ретейлу. Вот они совместно и разрабатывают такие решения и стратегии.
Справедливости ради скажу, что такие предложения бывают выгодны и клиентам. Но эта выгодно, если "употреблять" их в ограниченном количестве.
Уксус приятен, полезен, но вёдрами его пить нельзя!
Можно накопить сто тысяч миль, но потратить их будет не реально, так как авиакомпании выделяют ограниченное число билетов, которые продаются за бонусы.
Что касается ИТ. Не могу полностью согласится с озвученной точкой зрения.
Предположим, что в банке происходит ежегодно хищение денежных средств на миллион рублей.
В бюджете банка эти траты предусмотрены, и даже с некоторым запасом. Пусть в 200 тысяч.
ИТ внедряет систему противодействия за 500 тысяч, и хищения сокращаются до 100 тысяч. или даже 300.
Как считать оставшиеся в бюджете 400-600 тысяч? Как заработанные или нет?
А если взять другой пример. Автоматизация создания тестовых сред.
Их внедрение позволяет предлагать клиентам новые бизнес-продукты на 2 недели раньше.
В крупных банках, таких, как сбербанк или ВТБ24, в среднем в день выходит 1-2, а иногда и более новых продукта.
Каждый продукт приносит банку, допустим, 100 тысяч рублей в день.
Значит, благодаря внедрению нового ИТ решения банк на каждом продукте может зарабатывать на (2 недели на 100 тыс) 1.4 млн. рублей больше.
Или это так же не ИТ зарабатывает?
Я считаю, что прошло то время, когда ИТ было придатком бизнеса.
Но ИТ не может существовать автономно от бизнес подразделений.
Было бы странно, что высказанная мною точка зрения разделялась полностью Вспоминаем старое высказывание, что нельзя экономить на охране и рекламе. Охрана и реклама сами по себе денег принести не могут, ну, разве что рекламному и охранному агентствам, но без этого есть риск больших потерь от преступлений против собственности и неполученной прибыли из-за того, что о бизнесе мало знают. Думаю возражений по сути нет. Но вряд ли охрана и реклама зарабатывают деньги. Рассмотрим приведенные примеры. Есть хищения, т.е. издержки. Банк тратит доп.средства и снижает хищения, т.е. снижает издержки, "усушку-утруску". Может за счет IT, может за счет административных мер. Не суть. Доп.доход возник не из-за нового продукта/идеи/роста оборота, а из-за снижения издержек.
Создание тестовых сред. Автоматическое. Здорово, т.к. экономит время IT персонала. Здорово - позволяет проверить способность функционирования продукта "на кошках". Не было бы тестирования - продукт бы не пошел? А почему 10-30 лет назад продукты шли? Их количество было другим, это правда, но не факт, что они были хуже. Что лучше один хороший продукт или 1000 посредственных, выпущенных с надеждой, что хоть один будет приемлемого качества? Вот в чем дело. Да, появилось 2 продукта в день. Ну это похоже на детективы, которые одна известная писательница выпускает каждую неделю. С Агатой Кристи или Ниро Вульфом или даже Ником Картером не сравнить. Только вот, сколько будет жить этот продукт, столько же как этот детектив-скоропис? Т.е. фактически происходит тестирование ради тестирования.
P.S. Лет этак 30 назад в эпоху начальной эйфории от CAD/IT/информатики в одной советской газете, могу ошибаться, вроде Литературка, был привен пример проектирования вооружения. Одна из пушек, которая прошла всю большую войну, была без CAD/CNC и прочего спроектирована от идеи до серийного образца и рабочих чертежей за ... 90(!) дней. Сейчас проектируют не быстрее, а медленнее. При наличии CAD/CNC/IT. Может проблема именно в архитекторах продуктов банка, которые уповают на IT, которая должна исправить их ошибки на стадии идей?
Доход возникает за счёт того, что продукт начинает его приносить раньше на неделю или две. Так что ИТ позволяет не только экономить.
Что касается срока жизни продукта - то тут всё правильно. Срок его жизни мал. Мал именно из-за того, что он рассчитан на молодёжь, которой всё быстро надоедает и надо готовить новый продукт.
Про скорость проектирования и архитектуру, то это опять-таки молодое поколение, у которого нет желания думать, которое перекладывает эту задачу на компьютер.
Что из этого получается, мы все знаем.
Единственно уточню, что такая ситуация характерна не для всех
Не утверждаю на 100%, но на 90% уверен, что продукт класса "2 продукта в день", т.е. 700 в год, служат только для создания имиджа креативного управленца для резюме банковского клерка. "У нашей Пелагеи все новые затеи" - это как раз про них. Да. Для этой публики крайне необходимо создание сред тестирования для удовлетворения собственных амбиций, а для банка, поскольку эта публика обладает уникальной пробивной способностью, уже важно, чтобы такие экзерсизы были минимально дешевы по крайней мере на стадии тестирования. Хоть здесь можно съэкономить
Остается открытым вопрос, как продавать эти продукты. Особенно с коротким сроком валидности. Вы, как специалист в информационных технологиях, отлично знаете, какая это головная боль смотреть список решений от поставщика, в котором миллион позиций, перекликающихся по функционалу. Причем реальные различия становятся понятны только на стадии промышленной эксплуатации с пром.объемом данных. А теперь представьте себе, что эти 700 разношерстных продуктов должен помнить 1 консультант. Не один, скажете. В этом случае возникает ситуация пин-понга, когда клиент сначала рассказывает консультанту №1, потом его передают №2 и т.д. особенно пикантно ситуация выглядит, когда клиент не может точно сформулировать, что ему нужно (99% случаев). Думаю, что при некотором количестве переходов клиент просто уйдет. Как видим легкость и относительная дешевизна тестирования реально будут приводить к обратному эффекту. Но это уже вопрос разумности банка, а не интегратора.
Мне спорить не очень красиво, я работаю не в банке.
Говорю только о том, на что мне жаловались или чем хвастались
Но попробуйте посмотреть на это с высоты.
- Сколько новых отчётов, изменений формата обмена данными ежегодно требует от банков наш доблестный ЦБ?
- Сколько аналогичных изменений приходит с РТС, ММВБ, Контактов, SWIFT и других организаций?
- Сколько изменений поступает от поставщиков банковских систем?
- Сколько происходит замен устаревших систем в банках на новые?
- Сколько бизнес продуктов выпускает банк для
- Кредитования
а) Физ.лиц
б) Малого и среднего бизнеса
в) Корпоративных клиентов
- Депозитные предложения для тех же Физ, Юр, МСБ?
- Пластиковые продукты?
- заставки на банкоматах
- Депозитные ячейки, обменные кассы, электронные кассиры и т.д
И в заключении - у банка нет свитка с предложениями различных продуктов.
Они разбиты на сегменты рынка и имеют ограниченный период жизни, а потом меняются на новый (Юбилейный, Победитель, Летний, Новогодний и т.ю.д. и т.п.)
Для того, чтобы что-то придумать, ума много не надо.
А за умными генераторами идей охотятся.
На мой взгляд произошло отклонение от темы. я считаю, что точка зрения - "IT компания с банковской лицензией - это банк" неверна в своей основе. Основной аргумент состоит в том, что IT само не зарабатывает деньги. Деньги зарабатывает профильный бизнес, для банка, - выдача кредитов, проведение платежей, лизинг, факторинг, гарантии ... их много! Но не IT. Без IT уже нельзя, но самоценности у IT просто нет. Ни в какой сфере, кроме собственно IT. Я понимаю, что странно слышать такое утверждение от человека, который со студ.времен ничем другим не занимался, но с годами на вещи начинаешь смотреть как они есть. Без иллюзий.
С точки зрения профильного бизнеса роль IT слабо отлична от инженерного обеспечения здания, разве что ценой. Никто не сможет работать продуктивно, если в здании, пардон, нету туалетов! Но почему-то никто никогда не скажет, что сантехники зарабатывают деньги для компании.
В то же время легкость создания отчетности в разных формах как раз и стимулирует сотрудников регулятора создавать новые форматы/отчеты etc. Система начинает подпитывать сама себя, причем без реального полезного выхода. Т.е. несмотря на 100500 провернных отчетов имеем отзывы лицензий и "дыры" в балансе. Вариант положительной обратной связи.
У меня нет сомнений, что заказчику нужно иметь столько сред тестирования, сколько он считает, особенно, если у него есть средства на капризы. Нужно 2 продукта в день, хорошо. Нужно 20 - еще лучше. Ваша компания, как поставщик решения, обеспечила ему эту возможность - достойно уважения, я знаю, что это нетривиальное дело. Вопрос скорее общетехнический. Качество отпределяется не количеством изготовленных продуктов (имеем 600 видов кредитных карт и 500 видов кредита), а качеством проектирования и изготовления одного продукта. Подход IT - качество проверим "в поле", в результате оборачивается проблемами, которые я уже приводил.
В банках идёт сокращение как расходов, так и штата.
Помня работу в банке - это было постоянной головной болью.
Сократят - не сократят?
И не важно - меня или моего подчинённого.
С кем дальше работать? И как работать?
Возможно, мне просто везло, но основной костяк сохранить получалось.
Теперь что касается ценности ИТ.
Банк ТКС отказался от услуг внешних ИТ-компаний во многих проектах.
Как вы думаете, почему?
Именно потому, что реализованные в этих проектах решения являлись ценностью для банка.
Для внешних компаний эти новшества также представляли ценность, и они новые решения встраивали в базовые поставки.
В результате чего банк терял своё преимущество.
Предвижу возражение, что многие другие банки с этой задачей справляются.
На это отвечу, что, возможно, их решения более специфичны или они платят за их разработку несколько большую стоимость и одним из условий контракта является неприменение этих разработок для других заказчиков.
С другими очевидными доводами спорить не буду
Приведу личный опыт. Я делал разработки и внедрение как с помощью контракторов, так и с помощью своих собственных сотрудников.
Контрактор интересен тем, что а) написал ТЗ; б) оплатил; в) ждешь результата. При этом не болит голова по поводу найма специфичных кадров, выбора платформы etc. Предположим, что все реализовано идеально. В этом случае получаем фиксированный продукт, который соответствует представлениям бизнеса на момент написания ТЗ. Но время-то прошло! В результате начинаются доработки, цена резко растет (есть зависимость), начинается всякая околоделовая игра и суета. В итоге время и бюджет несколько превыщаются.
В случае самостоятельной разработки нет необходимости писать точное ТЗ, достаточно рамочного, которое будет уточняться на каждом этапе. Цена проекта фактически составляет фонд ОТ. Да, возникает головная боль от найма разработчиков и удержания их, но в целом это проще, чем работа с контрактором. И как ни странно, дешевле.
Т.е. собственная разработка с учетом развития дешевле сторонней. "Издержки ниже".
Скажу больше.
Более того. Я не знаю ни одного крупного американского/канадского банка (другие страны не в курсе), который бы работал на стороннем софте. Пишут сами. В условиях контракта у разработчиков прописано, что в течение 5 лет после увольнения, независимо от причины, они не могут работать в компаниях фин.сектора! За нарушение - штраф, и это отслеживается.
При создании железной структуры - кабели/здание/сервера/СХД, ситуация меняется. Здесь уже значительно дешевле пользоваться услугами контрактора.
Хороших выходных!
Тенденции отмечены правильно, но причины такой тенденции не выявлены. Точнее не выделены. А это достижение конкурентных преимуществ.
Также не отмечен самый главный недостаток. А их несколько.
1. Зависимость от ключевого идеолога или драйвера
2. Зависимость от ключевых сотрудников команды разработчиков
3. Замкнутость в узком кругу и ограниченность в освоении передовых технологий
И Вам хороших выходных!
А машина - это железная дура, что сказали, то и сделает. Буквально.
А то, что задача по ходу меняется, так это обычное дело. Жизнь не стоит на месте.
увеличить доход". Объединение по "И" Если это плохо понятно, то ...
Если надо начать что-то новое (например, розничное кредитование или POS кредитование), то это аналогично стартапу. Т.е. только расходы. Увеличение дохода должно произойти потом.
Собственник это понимает и едет на это с открытыми глазами.
Им реально безразлично текущее положение и обеспокоенность людей.
Но это совсем не смешно.
Если меня не обманывали, то одна платёжная система американская, а другая европейская. Так почему блокировку осуществили обе системы и одновременно?
У нас в компании мнения разошлись.
Экономика наблюдает спад, и это непременно ударит по финансовым организациям.
Крупные проекты, которые могли бы поддержать экономику не наблюдаются, хотя ряд мер предпринимается.
Например, усиливается оборонная промышленность. Только здесь есть два тонких момента.
1. Государство в одиночку не сможет кардинально изменить ситуацию
2. Развитие промышленности и науки - это процесс медленный.
Крым может оказаться спасительной соломкой.
Вкладывать в него и развивать этот регион надо сразу по всем направлениям. На первый взгляд или самое простое - это туризм. Но уверен, что многие крупные прибрежные участки уже находятся в частной собственности и застроены. Например Газпромом или Роснефтью. Как минимум в Абхазии именно такая ситуация.
Но для развития туристического сектора надо создать инфраструктуру, она необходима и для развития промышленности и финансового сектора. Это как минимум транспорт, средства связи, сфера услуг.
В развитии этих направлений будет заинтересован частный капитал. Это позволит несколько оживить экономику страны.
И в заключении про финансовый сектор А как можно реализовать эти проекты без нормального финансирования? На полуострове будут открываться филиалы таких крупных банков, как: Россельхозбанк, ВТБ24, Альфа-банк, Сбербанк.
Расширения уже насыщаемого рынка кредитования?
А как же санкции?
Но к сожалению не взрослеет.
Судя по тексту сообщения, Вы большой политик
Сделали заявление "Кроме того, давать советы - что должны делать банки и как они должны развиваться, тоже некорректно.", а примера такого совета не привели.
Это похоже на то, что "Нарушаются международные нормы!", но на вопрос - какие это международные нормы - отвечают "Все!".
Что касается описания банковской системы. Здесь Вы ошибаетесь.
Я не предлагал рассматривать отечественную банковскую систему в целом.
Рассматривались отдельные случаи в конкретных банках.
Глупо предполагать, что если взять все положительные или отрицательные черты граждан какой-то страны, то мы получим описание реальной ситуации и уж тем более сможем кого-то узнать.
В школах Объединенных Арабских Эмиратов будут использоваться ГИС