Внутрифорумный рейтинг надежности МФО от thinks (не аккредитован ЦБ) - февраль 2019
В рейтинге в названии МФО указана ссылка на статистику сайта МФО. Ставка указана на срок 1-3 года при ежемесячной выплате процентов.
Самые надежные
+ Быстроденьги - ставка до 16%
MoneyMan - ставка до 15%
- МигКредит - ставка до 17%
Средняя надежность
+ Экофинанс - ставка до 20%
+ Вэббанкир - ставка до 19%
+ Кредитех - ставка до 15%
Займер - ставка до 21,5%
GreenMoney - ставка до 21%
Саммит (Центр займов) - ставка до 21%
VIVA Деньги - ставка до 20%
Платиза - ставка до 20%
CarMoney - ставка до 19%
Kviku - ставка до 18%
Низкая надежность:
+ Джой Мани - ставка до 22,5%
+ До Зарплаты - ставка до 20,5%
+ Кредит 911 - ставка до 20%
- Мани Фанни - ставка до 17%
Интересно, что из статистики не видно существенного снижения активности по привлечению клиентов МФО в январе. Большинство МФО в январе продолжили активно привлекать клиентов.
Некоторые даже увеличили активность, например, Мигкредит существенно увеличил посещаемость сайта, показав что видимо вопрос с возвратом средств по кредиту банку Открытия почти уже закрыт.
Ситуация с исключением из росреестра Горсберкассы и исчезновением владельца Брио Финанса еще раз показала насколько важно проверять реальную деятельность МФО.
Все виды бизнесов МФО, которые не понятно чем занимаются или занимаются тем, что нельзя проверить, на практике в первую очередь прекращают существование.
Например, Брио-финанс выдавал тендерные займы, но как это проверить? Как убедиться в том, что все собранные около 1 млрд руб вложены именно в тендерные займы? Как проверить в реальном режиме, что компания не стала постепенно прекращать свою деятельность, готовясь к внезапному исчезновению?
Как это сделать в отношении подобных компаний думаю никто не знает. А если что-то не проверено, то как можно этому доверять и рисковать своими деньгами?
К Горсберкассе это тоже относится, по проверке реальной деятельности в интернет было четко видно, что эта МФО привлекала только инвесторов. Хотя аналоги МФО Горсберкассы в ЕС, которые тоже выдают кредиты под залог недвижимости, активно привлекают заемщиков через интернет. Бизнес кредиты тем более не было возможно проверить.
В случае крупной онлайн МФО, выдающей микрозаймы - статистика сайта покажет, что компания перестала привлекать новых клиентов, старые клиенты в отзывах начнут активно жаловаться, что им перестали выдавать кредиты, как это было видно в отношении ДД. Да и свернуть крупный реальный бизнес по выдаче сотням тысяч клиентов микрозаймов так просто не получится.
В случае оффлайн МФО с сотней офисов, выдающей микрозаймы - статистика сайт тоже что-то показывает, а также закрытие оффлайн точек покажет нездоровую тенденцию.
А если МФО выдает не микрозаймы, а не понятно что и не понятно кому, то похоже и ЦБ надоедает разбираться со всякими кредитами связанным сторонам и проверять реальность возврата подобных кредитов, и ЦБ может в первую очередь именно такие МФО исключать из реестра. После чего начинается активный процесс по переводу задолженности перед инвесторами и активов куда-то с неизвестными перспективами и неисполнимыми обещаниями.
Оценка вероятности.
Наглядно видна адекватность процентных ставок риску и то, стоит ли инвестировать в МФО с низкой надежностью для диверсификации, если примерно посчитать вероятность рисков.
Если очень примерно оценить, то по моим оценкам вероятность дефолта в течение 1 года на основе предыдущих исключений МФО из реестра и примерных оценок следующая:
- надежной МФО примерно 1%,
- вероятность дефолта МФО со средней надежность примерно 2-5%,
- вероятность дефолта МФО с низкой надежностью пока что на практике показывается почти 50%.
Оценка вероятности в 5% дефолта МФО со средней надежностью означает, что по статистике из примерно 20 подобных МФО за 1 год только в 1 МФО в среднем может произойти дефолт.
Но 5% вероятности дефолта на мой взгляд немало, это означает что премия в процентной ставке должна быть минимум 10-15% и выше по сравнению с вкладами в банке. Поэтому и ставка в таких МФО больше 20% годовых.
Оценка в 50% вероятности дефолта МФО с низкой надежностью означает, что к сожалению за последний год примерно половина таких МФО прекратила существование (ДД, Инкассо, Горсберкасса), хотя конечно 50% выглядит совсем ужасно, на мой взгляд в долгосрочной перспективе может быть хотя бы 30-40% вероятности дефолта.
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