23.01.2019 10:40 6769

Центробанк объявил о санации Московского индустриального банка. Регулятор готов выделить 77 млрд рублей в виде кредитов на поддержку финансовой организации.

«Каких-либо схемных или криминальных историй вывода средств в кредитовании юридических лиц» ЦБ за банком не выявил, отметил зампред ЦБ Василий Поздышев. Однако эксперты считают, что такие выводы делать рано, а «дыра» может оказаться гораздо больше.

Казалось бы, основные слабые банки с рынка уже ушли либо попали под санацию. А тут риск банкротства банка, который занимает 33-е место по активам в российской банковской системе.

Проблемы Московского индустриального банка характерны для всех банков, которые занимались инвестициями в строительную сферу. Реализовываться риски этих банков начали в 2014-2015 годах, а в основном проблема касалась региональных компаний, которые в свое время считали недвижимость самым надежным активом, говорит ведущий аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов:

Сергей Вильянов

ведущий аналитик акселератора Fintech Lab

«К сожалению, в последние годы эти инвестиции, скажем так, не только не приносили серьезных доходов, но и, наоборот, эти активы сильно подешевели. Соответственно, начался так называемый балансовый разрыв, который в итоге привел к ряду региональных банкротств, о которых просто на федеральном уровне редко говорят. Типичная проблема была в том, что банк имеет огромное количество недвижимости. Он пытается продавать, но при этом, когда к этому банку обращаются со словами «да, мы готовы купить, но дайте нам ипотеку под эту недвижимость», то есть какой-то кредит под нее, банк отказывается, потому что он сам знает: это так себе обеспечение кредита. В этом замкнутом круге погиб не один региональный банк».

Московский индустриальный банк пошел под санацию. То, что у него не отозвали лицензию, — хорошая новость для тех, кто там держит деньги, как вкладчиков, так и корпоративных клиентов.

Санация — продолжение работы банка, для клиентов никаких изменений. Эксперты всегда задаются вопросом, почему одни кредитные учреждения лишаются лицензий, а других спасает государство. В данном случае банк оценили как «значимый для отдельных регионов», цитирует слова зампреда ЦБ Василия Поздышева РБК .

Среди других причин — то, что у регулятора фигурирует отсутствие вывода средств из банка. Это вопрос спорный, «дыра» может оказаться существенно больше, до 200 млрд рублей, говорит начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий:

Максим Осадчий

начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования

«Скорее всего, там ситуация немногим отличается от той, которая была в массе других банков, или лишенных лицензии, или отправленных на санацию. И мы в скором времени все-таки услышим о выводе активов на сумму в десятки миллиардов рублей. Фактическим владельцем, по всей видимости, является господин Арсамаков. Такое ощущение, что это последний из могикан — я больше уже не знаю банков, которые принадлежали бы представителям чеченской диаспоры. Безусловно, этот банк был «пылесосом». Классическая схема «пылесоса», когда более двух третей пассивов составляли вклады населения и эти средства преимущественно шли на корпоративные кредиты, скорее всего связанным сторонам».

Как правило, самое интересное о работе банка становится известно после начала санации. Есть риск, что это случай не станет исключением.

Надежда ГРОШЕВА

