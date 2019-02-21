21.02.2019 11:30 427

Рынок форекс должен быть доступен только для квалифицированных инвесторов, сказал зампред Центробанка Владимир Чистюхин, передает ТАСС. По его словам, сейчас рассматриваются два подхода: ограничения будут распространяться только на новых участников рынка либо на всех игроков.

«Если будет принят подход, что те, кто уже получил доступ к каким-то сегментам рынка, то они в них и остаются, тогда влияние будет минимальным. Если будет принят общий подход, что, независимо от того, где ты раньше участвовал, ты должен будешь пройти квалификацию, я думаю, число участников сократится очень существенно», — сказал он.

Также ЦБ планирует сократить кредитное плечо участников рынка (отношение депозита к конкретному лоту). Чистюхин сказал, что это отношение будет снижено с 1:50 до 1:30.

Если изменения будут введены, число участников рынка форекс сократится, подчеркнул он.

Процент инвесторов, которые зарабатывают на сделках рынка форекс, — менее 30%, а медианный инвестор форекса в России теряет все свои средства за девять месяцев, сказал РБК профессор РЭШ Олег Шибанов. Поэтому вопрос регулирования форекса достаточно острый, считает эксперт. «В частности, надо понимать, что работа на этом рынке, особенно с большим плечом и на заемные средства, не является инвестированием, а по сути является ставками на движение валют. В таком подходе довольно сложно заработать, тем более накопить на пенсию или другие цели», — продолжает он.

Регулирование форекса и возможность только квалифицированным инвесторам работать на нем позволит ограничить потери менее опытных инвесторов, предполагает Шибанов.

В конце 2018 года в Госдуму внесли законопроект о градации частных инвесторов на четыре категории: особо защищенные неквалифицированные, простые неквалифицированные, простые квалифицированные и профессиональные. По общему правилу физические лица будут относиться к первой группе, для вхождения в остальные предусмотрены условия по минимальному размеру средств. Согласно проекту, деньги первой категории можно будет вкладывать только в наименее рисковые инструменты. Оценкой квалификации клиента займутся брокеры и форекс-дилеры.

Также в последних числах декабря 2018 года Центробанк аннулировал лицензии пяти форекс-дилеров, среди них были крупные игроки — «Форекс Клуб», «Альпари Форекс» и «Телетрейд Груп». В ЦБ посчитали, что эти компании были «механизмом для привлечения граждан (…) в деятельность на зарубежных рынках».

Андрей ГАТИНСКИЙ, Павел КАЗАРНОВСКИЙ