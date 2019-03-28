28.03.2019 13:30 466

В новом списке стран, с которыми Лондон обменивается налоговой информацией о нерезидентах, России нет. ФНС просто поставили перед фактом, не объяснив причин, говорят источники Forbes.

Великобритания прекратила обмен налоговой информацией с Россией, следует из сообщения британского Управления по налогам и таможенным пошлинам. В сообщении дан список стран, с которыми Великобритания делится данными в рамках системы автоматического обмена налоговой информацией. В списке стран на 2019 год (когда объектом обмена должна стать информация о счетах физлиц и компаний-нерезидентов за 2018 год) Россия отсутствует. «Россия не получает данные в 2019 году», — отмечает ведомство. При этом в списке на 2018 год Россия присутствует. Первым на это обратило внимание издание The Bell.

Собеседник Forbes, знакомый с ситуацией, рассказал, что приостановка обмена была односторонним решением налоговых органов Великобритании. По его словам, российскую сторону просто поставили перед фактом, не объяснив причин этого решения. Решение британских коллег было односторонним и разочаровало российских налоговиков, знает и федеральный чиновник. Но, по его словам, на работу ФНС это сильно не повлияет. Во-первых, де-факто автообмен заработал лишь в конце прошлого года. А во-вторых, по словам собеседника Forbes, обмен данными с Великобританией полностью не прекратился: российские налоговики по-прежнему получают информацию в рамках отдельных запросов. Был ли у решения британцев политический подтекст, федеральный чиновник не знает: «Политикой не занимаемся».

Forbes ожидает ответа от ФНС.

Система автоматического обмена налоговой информацией (Common Reporting Standard, CRS), в рамках которой велся обмен данными, была создана Организацией экономической безопасности и сотрудничества (ОЭСР) в 2014 году. Соглашение об автообмене налоговой информацией подписали более 100 стран, в том числе Россия (присоединилась к обмену с 1 января 2018 года).

В рамках механизма CRS зарубежный банк или другое финансовое учреждение собирает и передает местным налоговикам информацию о счетах компаний и физлиц-нерезидентов. Налоговики, в свою очередь, передают информацию в ту страну, резидентом которой является компания или физлицо. У системы, как отмечала ОЭСР, есть серьезный недостаток. Ее нормальной работе может мешать механизм получения вида на жительство или гражданства в обмен на инвестиции — полученные «золотые паспорта» могут использоваться для того, чтобы исказить информацию об основном резидентстве. Например, россиянин, купивший кипрское гражданство, может заявить в зарубежном банке, в котором он открывает счет, что он гражданин и налоговый резидент Кипра. Таким образом, информация в ФНС не попадет.

Анастасия ЛЯЛИКОВА, Forbes Staff, Сергей ТИТОВ, Forbes Staff

