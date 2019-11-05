05.11.2019 08:00 214

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми. Например, взять льготный жилищный кредит под 5–6% годовых не получится в ВТБ, Россельхозбанке и Газпромбанке. Жалобы на это появились на специализированных форумах, в колл-центрах кредитных организаций «Известиям» подтвердили невозможность использовать маткапитал для первоначального взноса. Банки аргументируют это решение тем, что застройщики не хотят ждать несколько месяцев, пока ПФР переведет им государственную субсидию за второго ребенка.

Жесткая господдержка

На различных форумах новостроек покупатели жалуются, что в Сбербанке, ВТБ, Россельхозбанке и Газпромбанке невозможно оформить льготный жилищный кредит с использованием материнского капитала в качестве первоначального взноса. Как выяснили «Известия», также в займах с господдержкой под 5–6% годовых для семей с детьми отказывают в Райффайзенбанке, МКБ и Совкомбанке.

В колл-центрах и пресс-службах этих кредитных организаций «Известиям» не стали отрицать, что маткапитал не подходит для полного или частичного первоначального взноса на ипотеку с господдержкой. Только в Сбербанке «Известиям» сообщили, что принимают эти средства для льготного жилищного кредитования семей с детьми, однако при условии, что застройщик подождет, пока ПФР перечислит ему деньги.

Как правило, строительные компании не согласны ожидать поступления средств, а свои деньги в размере маткапитала Сбербанк направлять застройщику отказывается. Таким образом, покупка жилья с помощью маткапитала по льготной программе через Сбербанк оказывается невозможна для большинства желающих.

Программа ипотеки с господдержкой — инициатива президента Владимира Путина. Ею могут воспользоваться семьи, в которых второй или последующий ребенок родился в 2018–2022 годах. Льготные кредиты на жилье можно получить в одном из 46 банков, утвержденных Минфином. Первоначальный взнос по такой ипотеке должен быть не менее 20%, процентная ставка 6% (но сейчас некоторые банки дают кредит под 4,5–5%), сумма займа — до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн рублей. Льготную ипотеку можно взять только для строящегося жилья или при покупке у юрлица.



Крупные банки мотивируют свой отказ принимать маткапитал для ипотеки с господдержкой тем, что берут только собственные деньги заемщика, к которым не относится субсидия от государства. При этом в постановлении правительства говорится, что заемщик оплачивает жилищный кредит за счет собственных средств, в том числе полученных из бюджета (то есть маткапитала).

Однако не очень крупные банки принимают материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по льготной программе. Например, банк «Дом.РФ», Абсолют Банк, «Уралсиб», «Возрождение», «Зенит», крымский РНКБ, татарстанский «Ак Барс» и другие, рассказали «Известиям» в пресс-службах и колл-центрах этих организаций. Но они работают не во всех регионах и городах России. Поэтому не все семьи, имеющие право на льготу, реально могут ею воспользоваться. Также не все застройщики сотрудничают с небольшими банками.

Нарушений нет

В пресс-службе ЦБ «Известиям» заявили, что крупные кредитные организации, не принимающие маткапитал для льготного жилищного кредитования, не нарушают закон. Условие о внесении первоначального взноса в размере 20% и более от стоимости приобретаемого жилья достигается «при фактическом направлении средств материнского капитала, а не при наличии права на него претендовать».

Дело в том, что гражданин может получить деньги за рождение второго и последующего ребенка только после того, как подаст в ПФР заявление с просьбой выделить эти средства на улучшение жилищных условий. Однако их перечислят клиенту только по факту сделки с недвижимостью, отметили в пресс-службе ВТБ. И проходит немало времени, пока деньги из ПФР попадут к застройщику. Девелоперы ждать отказываются, констатировала директор департамента ипотечного кредитования СМП Банка Наталья Коняхина.

— Поэтому на практике очень мало сделок с использованием маткапитала в качестве первоначального взноса, — сказала Наталья Коняхина.

Сегодня господдержка на выбранные семьей цели перечисляется в течение 10 дней после принятия ПФР соответствующего решения, рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда. Еще два-три года назад закон отводил на это месяц. Срок оформления сертификата в прошлом году был сокращён в два раза, с одного месяца до 15 дней.

Банки, которые дают возможность заемщикам использовать государственные средства, как правило, платят застройщику сами, а потом ждут получения денег из ПФР. Так поступает, например, «Ак Барс», рассказала руководитель направления продаж и партнерского канала банка Екатерина Макеева.

Есть еще одна причина, из-за которой многие финансовые организации не хотят принимать маткапитал в качестве первоначального взноса по льготной ипотеке.

— Именно личные накопления, а не госсубсидии, показывают готовность клиента к соблюдению платёжной дисциплины, — сказал Вадим Пахаленко из ТКБ банка. — Чем меньше первоначальный взнос, тем выше вероятность дефолта, а самые дисциплинированные заемщики обычно располагают 40–50% от суммы кредита.

Сейчас 5–6% покупателей используют материнский капитал в качестве первоначального взноса, рассказал «Известиям» начальник управления клиентских программ и ипотеки строительной компании ПИК Юрий Никитчук. По его словам, популярность жилищного кредитования с господдержкой растёт благодаря как общему снижению ставок, так и применению льготного процента ко всему сроку действия ссуды. Управляющий партнер «МИЭЛЬ – Сеть офисов недвижимости» Марина Толстик рассказала, что использование маткапитала для получения кредита с господдержкой зависит от банка.

Если покупатель использует маткапитал как первый взнос по ипотеке, это действительно невыгодно девелоперу, отметила коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим. Деньги из ПФР на счет застройщика идут примерно три месяца, объяснила она. Из-за этого возникает кассовый разрыв, который может повлиять на скорость реализации проекта и финансовую отчетность.

С февраля по декабрь 2018 года, в России было выдано всего 4,5 тыс. ипотечных ссуд с господдержкой, свидетельствуют данные Минфина. Но в 2018 году льготная ставка по таким кредитам была ограничена первыми пятью годами. В 2019 году она была распространена на весь срок ипотеки, и, как следствие, с февраля по август (последние доступные сведения) под низкий процент смогли купить жилье 16 тыс. семей. В пресс-службе Росстата оперативно не ответили на вопрос «Известий» о том, сколько вторых детей родилось в России в 2018 и 2019 годах.

Татьяна БОЧКАРЕВА, Инна ГРИГОРЬЕВА