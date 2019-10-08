Разбор Банки.ру. Карта «Мир» «Пенсионная» от Сбербанка: плюсы и минусы

Процент на остаток, две бонусных программы, прозрачные условия. Есть ли минусы у карты «Пенсионная» Сбербанка? Мы нашли.

Дебетовая карта «Пенсионная» предназначена для получения пенсии и других социальных выплат. Карта бесконтактная, выпускается сроком на пять лет. Валюта карты — рубли. Платежная система — «Мир».

Учитывая то, что карта дает определенные привилегии, для ее оформления необходим паспорт и пенсионное удостоверение. Кроме этого, вам понадобится СНИЛС, чтобы сразу написать заявление о переводе пенсии на новую карту. Подать заявление можно в любом отделении Сбербанка, а также оформить заявку через сайт. Жители крупных городов смогут получить карту уже через 2—3 рабочих дня после подачи заявления. Доставка в удаленные населенные пункты может занять до 15 рабочих дней.

Выпуск и обслуживание карты бесплатные, СМС-уведомления без СМС об операциях бесплатны, полный пакет СМС-информирования два первых месяца предоставляется бесплатно, далее — 30 рублей в месяц.

Сбербанк России пока не подключился к Mir Pay, но его картами «Мир» уже можно оплачивать покупки с помощью Samsung Pay.

На сайте Сбербанка указано, что оплачивать картой покупки в поездках по миру нельзя. На самом деле это не совсем так. В пресс-службах Сбербанка и НСПК (платежная система «Мир») уточнили, что на карту «Пенсионная» распространяются общие правила для «Мира» в части оплаты за границей. Таким образом, расплачиваться этой картой можно в Армении, Киргизии и Турции в торговых точках, которые обслуживаются банками «Ишбанк» и «Зираат Банк», снимать наличные с карты «Пенсионная» можно во всех вышеперечисленных странах, а также в банкоматах ВТБ в Казахстане и Белорусии.

«Пенсионная» карта Сбербанка участвует в собственной программе лояльности национальной платежной системы «Мир». Также для карты доступна бонусная программа «Спасибо» от Сбербанка: 0,5% от Сбербанка, до 30% от партнеров. Бонусы можно потратить у партнеров банка, среди которых сети аптек «Ригла», «Будь здоров», продуктовые магазины «Пятерочка», магазин детских товаров «Дочки-сыночки» и многие другие. В свою очередь, программа лояльности «Мир» предполагает начисление до 20% кешбэка в рублях за покупки у партнеров платежной системы.

На остаток средств по карте начисляется 3,5% годовых при наличии зачисления пенсии на счет карты. Проценты выплачиваются на счет карты по истечении каждого трехмесячного периода с даты открытия карты.

Наличные до 50 тыс. рублей в день и до 500 тыс. рублей в месяц с карты «Пенсионная» можно снимать бесплатно в банкоматах и отделениях Сбербанка. В случае превышения лимита взимается комиссия — 0,5% от суммы превышения. Если вы снимаете наличные в банкоматах или отделениях других банков, комиссия составит 1% от суммы. Проверка остатка средств в банкоматах других банков обойдется держателю в 15 рублей за запрос.

Плюсы карты

Минусы карты

Долгое ожидание готовности карты — до 15 рабочих дней.

Процент на остаток начисляется только по истечении каждого трехмесячного периода пользования картой (обычно у банков начисления происходят за каждый месяц). 3,5% — не самый выгодный вариант. У пенсионных карт «Зеленый мир» и «ТП Пенсионный» начисляется до 7% на остаток, как и по карте «Мудрость» МКБ. В Россельхозбанке и СДМ-Банке доступно до 6% на остаток по пенсионным картам.

Ограниченное число стран, где можно расплачиваться картой в поездках или снимать наличные.

Чтобы снять деньги в банкоматах других банков, придется заплатить комиссию. Впрочем, у других банков по пенсионным картам условия схожие. Ежедневный лимит на снятие небольшой. Например, по пенсионным программам Почта Банка ежедневный лимит снятия наличных в два раза выше.

В бонусной программе «Спасибо» от Сбербанка есть кешбэк, но только баллами, и тратить его можно только у партнеров банка. Есть более выгодные варианты: по пенсионным картам у Почта Банка и Россельхозбанка кешбэк начисляется в рублях.

Кому подходит

Пенсионерам, которые планируют использовать карту только для получения пенсии и ежедневных покупок.

Кому не подходит

Тем, кто часто путешествует.

Тем, кто хочет получать высокий процент на остаток по карте и бонусы в рублях, а не в баллах.

Антонина САМСОНОВА, Banki.ru