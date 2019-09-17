«Все большую популярность приобретают автокредиты с остаточным платежом»

Стоит ли ждать снижения ставки по автокредитам и что будет с льготными госпрограммами? Председатель правления крупнейшего по объему и количеству выданных автокредитов Русфинанс Банка Серж Озеров о том, что происходит с автокредитованием в России.

— Продажи авто стагнируют, а автокредитование растет, хоть и меньшими темпами. Какие у вас прогнозы по итогам года?

— За восемь месяцев зафиксировано снижение продаж новых автомобилей на 2,3%, мы ожидаем сохранение этого тренда. Если не произойдет ускорения, что обычно бывает к ноябрю — декабрю, то продажи новых автомобилей по итогам года могут сократиться на 5—7%. Если говорить об автокредитах, то прирост новых выдач по итогам года может быть в районе 13—15%.

— А что будет со средней ставкой по автокредитам? Будет она снижаться вслед за ключевой?

— На банковские кредитные и депозитные ставки влияет не только ключевая ставка. Мы ориентируемся в первую очередь на рыночную ситуацию. При этом, безусловно, решение регулятора о снижении ставки — это позитивный сигнал для всего рынка. На данный момент средняя ставка по кредиту на покупку нового автомобиля составляет 11,9%, для б/у — 13,5%. Мы не ожидаем существенного изменения этого показателя до конца года.

— Правительство перезапустило льготные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» (скидка 10% от стоимости авто на уплату первоначального взноса. — Прим. ред.), в частности, чтобы расшевелить рынок продаж авто. В марте на программы было выделено 3 миллиарда рублей субсидий, но они закончились к июню. В июле выделили еще 6 миллиардов рублей. Но и они быстро закончатся. Насколько вообще эти меры эффективны?

— Да, действительно, бюджет в 3 миллиарда рублей быстро разошелся, 6 миллиардов будут расходоваться дольше. Однако следует учитывать, что заемщики, которые ожидали эти госпрограммы и планировали купить бюджетные автомобили, успели это сделать в начале года. Самое существенное изменение в этом году связано со снижением максимальной стоимости автомобиля, который можно купить с господдержкой. Если в прошлом году верхняя ценовая планка составляла 1 миллион 450 тысяч рублей, то в этом году — миллион. При этом произошло удорожание автомобилей, соответственно, уменьшилось количество моделей, которые доступны по госпрограммам. Даже «АвтоВАЗ» предлагает автомобиль, стоимость которого превышает миллион рублей. В целом логика Минпромторга ясна: чем выше пороговая сумма, тем быстрее расходуется финансирование. Эти меры, конечно, помогают, но их недостаточно, чтобы вывести рынок в плюс.

— Некоторые люди пользуются программой ради скидки, а кредит погашают досрочно. Вы это видите по доле досрочного погашения льготных автокредитов?

— Действительно, доля досрочного погашения по госпрограммам существенно выше, чем по стандартным кредитам. И связано это с тем, что заемщиками в некоторых случаях становятся люди, которые не нуждались в кредите или которые попросили кого-то другого оформить кредит на себя с целью досрочного погашения. Конечно, при таких льготных сделках банк несет и дополнительные затраты. Однако прибыль в данном случае — не ключевой фактор участия в программах в качестве банка-партнера. Мы видим, что субсидирование ставок эффективнее стимулирует людей на покупку автомобиля в кредит. Клиент в таком случае получает реально интересную ставку, у него нет мотивации досрочно гасить кредит.

— Тем не менее Минпромторг в апреле представил проект изменения программы, и там не было речи о частичном субсидировании ставки. С 2020 года распределение субсидий собираются проводить на конкурсной основе: господдержку получат те банки, которые пообещают больший объем продаж. Как это повлияет на рынок?

— Мы ведем диалог с Минпромторгом о возможных подходах. Окончательное решение, конечно, за министерством. Со стороны клиента изменения в данном случае заметны не будут. А реакция банков будет зависеть от итоговой редакции программы. Возможно, цель Минпромторга — уменьшить количество контрагентов и оптимизировать документооборот. Естественно, мы не хотим потерять нашу ведущую позицию, учитывая существенный объем выделяемых средств.

— Но некоторым игрокам придется уйти с этого рынка?

— Если они занимают слабые позиции, то им будет сложнее спрогнозировать объем выдач и, соответственно, участвовать. У нас крепкие позиции, поэтому мы можем смело подавать заявку на участие в конкурсе.

— Сейчас некоторые банки, пока в пилотном формате, начали выдавать автокредиты без залога и каско. Будет ли иметь распространение этот вид кредитования? Вы в нем заинтересованы?

— Во-первых, всегда существовали клиенты, которым банки в рамках долгосрочных отношений готовы были предоставить кредит на покупку автомобиля, не оформляя предмет залога, без обременения. Это было и будет. Новое — это то, что некоторые банки выходят в точки продаж и анонсируют подобные пилотные продукты. У нас в данном случае нет интереса, потому что, как правило, эти кредиты будут дороже для клиента, чем кредиты с обеспечением.

— Какие еще вы бы отметили тренды на рынке автокредитования?

— Переход в онлайн. Одобрение кредитов онлайн позволяет еще больше расширить количество брендов, с которыми мы сотрудничаем. Все большую популярность приобретают кредиты с остаточным платежом, или balloon. Этот кредитный продукт позволяет существенно снизить ежемесячные выплаты. Через два или три года, когда истекает срок договора, клиент может либо продлить кредит, либо продать автомобиль, либо оставить его себе и погасить остаток долга за счет собственных средств. Подобный формат делает автокредитование более гибким. Быстро растут выдачи автокредитов в сегменте автомобилей с пробегом. На эту тенденцию влияет ряд факторов. Во-первых, программы trade-in от производителей, за счет которых на рынке появляется все больше б/у автомобилей. Во-вторых, банки улучшают технологию и методологию кредитования этого сегмента, который считается более рискованным, чем кредиты на новые автомобили.

— Какова сейчас доля кредитов на автомобили б/у?

— По нашим расчетам, 17% по количеству выдач. И она будет дальше расти.

— А распространение сервисов каршеринга как влияет на рынок автокредитования?

— Этот сервис пока имеет ограниченное влияние на продажи автомобилей в кредит.

— Однако больше людей будут задумываться: может, не покупать свою машину, а взять в аренду, раз это просто и недорого? Здесь вы угрозы не видите?

— Многое зависит от менталитета. В России автомобиль остается статусной вещью, которая для многих является свидетельством неких жизненных достижений. По нашему портфелю видно, что доля автокредитов для покупки премиум-брендов увеличивается. Это как раз показывает, что людям важен имидж.

— Некоторые эксперты и рейтинговые агентства предупреждают, что уже в 2020 году может быть разворот рынка потребкредитования и рост неплатежей. Вы уже видите какие-то сигналы?



— В настоящее время доля просроченных кредитов в нашем портфеле составляет менее 5%. Для банка, который специализируется на потребительском кредитовании, этот уровень ниже среднего по рынку. Мы наблюдаем за дискуссией ЦБ и Минэкономразвития о сдерживании роста розничных кредитов, при этом я согласен, что спрос ожидаемо снижается. Но ситуация никак не влияет на Русфинанс Банк, учитывая, что наш портфель оптимально сбалансирован и мы не ждем какого-то существенного снижения спроса на наши кредиты в будущем году.

Беседовала Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru

