28 мая 2019 года в Связь-Банке стартовала традиционная акция «Мгновения весны» по поддержке клиентов, испытывающих временные трудности с выполнением кредитных обязательств.
При условии полного погашения перед банком действующей просроченной задолженности по кредиту накопленные пени взиматься не будут. Действие акции распространяется на все розничные кредитные продукты Связь-Банка, кроме кредитных карт и овердрафтов.
Акция продлится до 28 июня 2019 года.
По данным Банки.ру, на 1 мая 2019 года нетто-активы банка — 339,98 млрд рублей (27-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 39,67 млрд, кредитный портфель — 186,08 млрд, обязательства перед населением — 104,99 млрд.