28 мая 2019 года в Связь-Банке стартовала традиционная акция «Мгновения весны» по поддержке клиентов, испытывающих временные трудности с выполнением кредитных обязательств.

При условии полного погашения перед банком действующей просроченной задолженности по кредиту накопленные пени взиматься не будут. Действие акции распространяется на все розничные кредитные продукты Связь-Банка, кроме кредитных карт и овердрафтов.

Акция продлится до 28 июня 2019 года.

Связь-Банк ПАО «АКБ «Связь-Банк» — крупный банк, 99,85% которого контролирует ВЭБ.РФ. Основными направлениями деятельности Связь-Банка являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе Почты России и других государственных организаций, розничное кредитование, операции на рынке ценных бумаг. Ресурсная база сформирована средствами юрлиц, вкладами населения, межбанковскими ресурсами и собственным капиталом. Банк при этом широко использует фондирование от своего акционера. Стоит отметить, что ВЭБ неоднократно заявлял о намерении продать подконтрольные ему Связь-Банк и «Глобэкс» рыночному инвестору, объединив их перед продажей, однако планы по продаже так и не были реализованы. В конце апреля 2018 года набсовет ВЭБа одобрил объединение «Глобэкса» и Связь-Банка на базе последнего. В ноябре 2018 года процесс присоединения «Глобэкса» был завершен.



По данным Банки.ру, на 1 мая 2019 года нетто-активы банка — 339,98 млрд рублей (27-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 39,67 млрд, кредитный портфель — 186,08 млрд, обязательства перед населением — 104,99 млрд.

Банки: Связь-Банк
Источник: Banki.ru