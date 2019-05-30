28 мая 2019 года в Связь-Банке стартовала традиционная акция «Мгновения весны» по поддержке клиентов, испытывающих временные трудности с выполнением кредитных обязательств.

При условии полного погашения перед банком действующей просроченной задолженности по кредиту накопленные пени взиматься не будут. Действие акции распространяется на все розничные кредитные продукты Связь-Банка, кроме кредитных карт и овердрафтов.

Акция продлится до 28 июня 2019 года.