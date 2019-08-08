Райффайзенбанк продолжает снижать процентные ставки для ипотечных кредитов на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке, рефинансирование или приобретение недвижимости под залог квартиры в собственности. 29 июля Райффайзенбанк начал выдавать ипотечные кредиты на сумму от 7 млн рублей по ставке от 9,79%, а с 5 августа для всех категорий заемщиков доступны кредиты на сумму от 3 млн до 7 млн рублей по сниженной ставке 9,99%.
«Райффайзенбанк внимательно следит за изменениями ключевой ставки и реагирует на них одним из первых на рынке. Мы приняли решение улучшить условия ипотечного кредитования, чтобы повысить доступность недвижимости для наших клиентов», — отметила руководитель отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка Оксана Матюшенко.
Подробности об ипотечных программах доступны на сайте Райффайзенбанка.
АО «Райффайзенбанк» — дочерняя структура крупного австрийского банковского холдинга «Райффайзен Банк Интернациональ АГ». Райффайзенбанк является развитой универсальной кредитной организацией, предлагающей широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Крайне активен на валютном и межбанковском рынках. Банк занимает сильные позиции как в розничном, так и в корпоративном кредитовании (в том числе субъектов малого и среднего бизнеса). После присоединения в 2007 году розничного ИмпэксБанка Райффайзенбанк стабильно занимает позиции в топ-15 российских банков по размеру активов и в топ-10 по объему частных вкладов и кредитов физическим лицам.
На текущий момент единственным акционером банка выступает «Райффайзен Банк Интернациональ АГ» с долей в 100%.
По данным Банки.ру, на 1 июля 2019 года нетто-активы банка — 1 198,37 млрд рублей (13-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 160,11 млрд, кредитный портфель — 758,98 млрд, обязательства перед населением — 456,85 млрд.