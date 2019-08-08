Райффайзенбанк продолжает снижать процентные ставки для ипотечных кредитов на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке, рефинансирование или приобретение недвижимости под залог квартиры в собственности. 29 июля Райффайзенбанк начал выдавать ипотечные кредиты на сумму от 7 млн рублей по ставке от 9,79%, а с 5 августа для всех категорий заемщиков доступны кредиты на сумму от 3 млн до 7 млн рублей по сниженной ставке 9,99%.

«Райффайзенбанк внимательно следит за изменениями ключевой ставки и реагирует на них одним из первых на рынке. Мы приняли решение улучшить условия ипотечного кредитования, чтобы повысить доступность недвижимости для наших клиентов», — отметила руководитель отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка Оксана Матюшенко.

Подробности об ипотечных программах доступны на сайте Райффайзенбанка.