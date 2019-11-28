Банк приобрел комплекс зданий в Подсосенском переулке для использования в своей основной деятельности.

Приобретенное имущество позволит существенно повысить эффективность взаимодействия подразделений в Москве, которые на данный момент находятся в трех офисах в разных районах города. По расчетам банка, приобретение собственного здания позволит существенно сэкономить на аренде помещений в аналогичных локациях, а также будет способствовать развитию бизнеса в столице.

«В связи с покупкой нового здания в Москве будут централизованы московские подразделения банка и дочерней компании. Дополнительно предполагается организация офиса обслуживания клиентов и ипотечного центра, что позитивно скажется на развитии бизнеса банка. Отдельно хочу отметить, что в комплекс приобретенных зданий входит объект культурного наследия — городская усадьба Прохоровых — Хлудовых, нуждающийся в реставрации по предписанию Департамента культуры и наследия города Москвы, и банк внесет свой вклад в сохранение памятника истории и культуры», — прокомментировал председатель правления АТБ Сергей Аврамов.