Бесплатные карты в Уральском Банке Реконструкции и Развития

Выгодное финансирование

Срочно понадобились деньги? Рассматриваете любые варианты? Не спешите соглашаться на огромные процентные ставки и подписывать непроверенные договоры. Лучшим вариантом будет оформление бесплатной кредитной карты в Уральском Банке Реконструкции и Развития. Она позволяет получить большую сумму — вплоть до одного миллиона рублей. Расходы заемщика будут минимальными — вернув средства в течение льготного периода, он аннулирует процентную ставку. О других преимуществах подобных программ мы расскажем далее.

Универсальность

«Пластик» служит электронным ключом доступа к банковскому счету. Стандартизация и распространение современных технологий делают его совместимым с большинством POS-терминалов в России и других странах мира. Это позволяет клиенту рассчитываться в магазинах, парикмахерских, ресторанах, заправочных комплексах и других местах. Понадобились наличные? Не проблема — достаточно воспользоваться ближайшим банкоматом? Хотите одолжить деньги другу? Большинство финансовых организаций предлагает сервис мгновенных онлайн-перечислений.

При необходимости заемщик может подключить дополнительные услуги:

зарплатный проект;

текущий депозит;

мультивалютный вклад;

получение социальной помощи.

Обычно подобные сервисы предоставляются с помощью мобильных приложений и веб-интерфейсов — не обязательно даже идти в офис компании.

Быстрое оформление

Вся процедура, от подачи электронной заявки до выдачи платежного средства, редко отнимает больше одного дня. Больше времени потребуется только при заказе персонализированного продукта или при необходимости уточнения дополнительной информации — например, при сборе документов о закрытии задолженности.

Удобный поиск

Портал banki.ru максимально упрощает подбор выгодных программ сотрудничества. Его каталог позволяет сортировать финансовые инструменты по важнейшим характеристикам — процентным ставкам, лимитам заемных средств, продолжительности льготного периода и прочим.

На сайте также представлена подробная информация о российских банках — от даты основания до последних важных событий. Это позволяет оценить уровень риска и качество обслуживания до подписания договора. Аналитические статьи, обзоры рынка, сравнения программ и отзывы потребителей также облегчают процесс выбора. Если у вас возникают сложные вопросы, задать их можно нашим экспертам — для этого предусмотрен сервис бесплатных онлайн-консультаций.