С помощью кредитной карты можно совершать почти все те же операции, что и при использовании зарплатной карты — оплачивать услуги, товары, снимать наличные в банкомате. Единственное, с нее нельзя переводить средства на другой счет.

Заказ

Чтобы заказать выпуск пластика, воспользуйтесь системой Banki.ru. На сайте приведена информация обо всех видах карт этого банка. Вы можете сравнить их по таким критериям, как:

минимальная ставка;

льготный период;

денежный лимит (для каждого клиента рассчитывается в индивидуальном порядке с учетом его платежеспособности, при этом не может превышать максимально допустимую сумму);

способ подтверждения доходов (может понадобиться справка 2-НДФЛ).

Выбрав подходящее для себя предложение, переходите к процедуре подачи онлайн-заявки. Для этого нажмите на кнопку «Оформить карту», расположенную напротив названия оптимального для вас продукта, и обработайте электронную анкету.

В течение суток с вами свяжется менеджер, чтобы разъяснить, где и когда вы сможете забрать пластик. Обычно для этого нужно лично явиться в офис экономической компании или прибегнуть к услугам курьерской службы.

Как активировать

Активация карты в большинстве случаев происходит автоматически. Нужно воспользоваться любой функцией банкомата с указанием пин-кода, например, просмотреть баланс. После этого можно будет рассчитываться пластиком везде, где его принимают.