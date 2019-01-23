до 10 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 11,90 %

500 000 ... 10 000 000 ₽

6 мес. ... 10 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог квартира, дом с земельным участком, земельный участок недвижимого имущества, обязательно Страхование без страхования + 2 п.п. к базовой ставке

имущественное и личное базовая ставка

имущественное + 1 п.п. к базовой ставке

личное + 1 п.п. к базовой ставке Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

военнослужащие

работники правоохранительных органов

адвокаты / нотариусы

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Требования к трудоустройству: индивидуальные предприниматели должны осуществлять деятельность не менее 2-х лет Регистрация постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы выписка по зарплатному/пенсионному счету из банка подтверждение дополнительного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы заявление-анкета

паспорт

трудовая книжка

трудовой договор

документы по предоставляемому залогу

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии полный перечень документов представлен на сайте банка Количество созаемщиков по желанию заемщика возможно привлечение до 1 созаемщика, доход которых будет учитываться при расчете суммы кредита, созаемщиком может быть супруг/супруга Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 2 до 6 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода;

крупная сумма кредита на длительный срок;

срок действия кредитного решения - 30 дней;

отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;

невысокая процентная ставка Минусы повышенная процентная ставка при отказе от личного и имущественного страхования Особые ограничения +1 п. п. к базовой ставке при отказе от личного / имущественного страхования;

+2 п. п. без личного и имущественного страхования;

+0,6 п. п. для ИП

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.