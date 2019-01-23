Под залог недвижимости
Кубань Кредит, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
11,90%
Сумма
до 10 000 000 ₽
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 2 до 6 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 11,90 %
- 500 000 ... 10 000 000 ₽
- 6 мес. ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
квартира, дом с земельным участком, земельный участок
Страхование
-
без страхования
+ 2 п.п. к базовой ставке
-
имущественное и личное
базовая ставка
-
имущественное
+ 1 п.п. к базовой ставке
-
личное
+ 1 п.п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- военнослужащие
- работники правоохранительных органов
- адвокаты / нотариусы
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
индивидуальные предприниматели должны осуществлять деятельность не менее 2-х лет
Регистрация
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
другие документы
выписка по зарплатному/пенсионному счету из банка
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- заявление-анкета
- паспорт
- трудовая книжка
- трудовой договор
- документы по предоставляемому залогу
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Количество созаемщиков
по желанию заемщика возможно привлечение до 1 созаемщика, доход которых будет учитываться при расчете суммы кредита, созаемщиком может быть супруг/супруга
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 2 до 6 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- срок действия кредитного решения - 30 дней;
- отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;
- невысокая процентная ставка
Минусы
- повышенная процентная ставка при отказе от личного и имущественного страхования
Особые ограничения
- +1 п. п. к базовой ставке при отказе от личного / имущественного страхования;
- +2 п. п. без личного и имущественного страхования;
- +0,6 п. п. для ИП
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.01.2019 11:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог недвижимости» в 49 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
- Адрес
- 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
- ОГРН
- 1022300003703
- Сайт
- kk.bank
- Отделения и банкоматы
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8 800 555-25-18 — единая справочная служба