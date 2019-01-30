до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование Ставки Минимальная 12,50 %

от 5 000 000 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 13,50 %

до 500 000 ₽

3 года ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию банка юридических лиц, обязательно на выбор залог как альтернатива недвижимого имущества, как альтернатива движимого имущества, как альтернатива автотранспорта, обязательно Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

другие документы полный перечень документов указан на сайте банка Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту ключевая ставки Банка России, действующей на момент заключения договора Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;

крупная сумма кредита;

низкая ставка;

без страхования;

альтернативные способы обеспечения Минусы обязательное официальное подтверждение дохода;

требуется регистрация в регионе предоставления кредита;

срок рассмотрения кредитной заявки - до 5 дней Особые ограничения кредит на рефинансирование

должен быть сделан как минимум один платеж в рамках установленного графика платежей;

отсутствие текущей просроченной задолженности

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.