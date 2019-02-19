Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 17,00 %

5 000 ... 100 000 ₽

3 мес. ... 5 лет Максимальная 19,00 %

5 000 ... 100 000 ₽

3 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования

личное Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 25 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 25 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода не требуется Документы другие документы

пенсионное удостоверение

трудовая книжка копия

паспорт

заявление-анкета Прочие требования к заемщику для пенсионеров: пенсия установлена не позднее, чем 2 месяца назад Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 2 дней Максимальный срок действия кредитного решения 21 день Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту + 12 п.п. к ставке договора Способ оплаты кассы

платежные терминалы

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без подтверждения дохода;

возможно кредитование пенсионеров Минусы повышенная процентная ставка без личного страхования;

небольшая сумма кредита Особые ограничения процентная ставка по кредиту зависит от участия в программе добровольного страхования жизни и здоровья заемщика и составляет не более 19,0%

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 19.02.2019 14:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.