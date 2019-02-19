По паспорту без обеспечения
Хлынов, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 17,00%
Сумма
до 100 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 2 дней
- без комиссий
- без подтверждения дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 17,00 %
- 5 000 ... 100 000 ₽
- 3 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 19,00 %
- 5 000 ... 100 000 ₽
- 3 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
- личное
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 25 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 25 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- другие документы
- пенсионное удостоверение
-
трудовая книжка
копия
- паспорт
- заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
- для пенсионеров: пенсия установлена не позднее, чем 2 месяца назад
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
21 день
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
+ 12 п.п. к ставке договора
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без подтверждения дохода;
- возможно кредитование пенсионеров
Минусы
- повышенная процентная ставка без личного страхования;
- небольшая сумма кредита
Особые ограничения
- процентная ставка по кредиту зависит от участия в программе добровольного страхования жизни и здоровья заемщика и составляет не более 19,0%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 19.02.2019 14:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «По паспорту» в 14 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Хлынов»
- Адрес
- 610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40
- ОГРН
- 1024300000042
- Сайт
- www.bank-hlynov.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Киров
- Телефоны
-
8 800 250-27-77