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По паспорту без обеспечения

Хлынов, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 17,00%
Сумма
до 100 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
  • без комиссий
  • без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 17,00 %
  • 5 000 ... 100 000 ₽
  • 3 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 19,00 %
  • 5 000 ... 100 000 ₽
  • 3 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
  • личное
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 25 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 25 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • другие документы
  • пенсионное удостоверение
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
  • заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
  • для пенсионеров: пенсия установлена не позднее, чем 2 месяца назад
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
21 день
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
+ 12 п.п. к ставке договора
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без подтверждения дохода;
  • возможно кредитование пенсионеров
Минусы
  • повышенная процентная ставка без личного страхования;
  • небольшая сумма кредита
Особые ограничения
  • процентная ставка по кредиту зависит от участия в программе добровольного страхования жизни и здоровья заемщика и составляет не более 19,0%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 19.02.2019 14:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «По паспорту» в 14 городах России
4
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Хлынов»
Адрес
610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40
ОГРН
1024300000042
Сайт
www.bank-hlynov.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 250-27-77

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