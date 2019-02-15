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БайкалИнвестБанк, лицензия №1067

Байкалинвестбанк - Московский филиал

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,30 66,80 15.02.2019 12:39
Евро от 1 75,01 75,40 15.02.2019 12:39
Китайский юань
за 10 ед. валюты
от 1 92,00 99,80 15.02.2019 12:39
Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 85,20 86,00 15.02.2019 12:39
Швейцарский франк от 1 66,00 66,80 15.02.2019 12:39
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 499 968-94-24
Москва, улица Станиславского, 4с1
Марксистская, Таганская, Таганская

Режим работы

пн, вт, ср, чт:
09:30—19:30
пт:
09:30—18:30
сб, вс:
выходной
547 634