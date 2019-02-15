БайкалИнвестБанк, лицензия №1067
Марксистская, Таганская, Таганская
Байкалинвестбанк - Московский филиал
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,30
|66,80
|15.02.2019 12:39
|Евро
|от 1
|75,01
|75,40
|15.02.2019 12:39
|
Китайский юань
за 10 ед. валюты
|от 1
|92,00
|99,80
|15.02.2019 12:39
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|от 1
|85,20
|86,00
|15.02.2019 12:39
|Швейцарский франк
|от 1
|66,00
|66,80
|15.02.2019 12:39
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 499 968-94-24
Москва, улица Станиславского, 4с1
Режим работы
пн, вт, ср, чт:
09:30—19:30
пт:
09:30—18:30
сб, вс:
выходной
547 634