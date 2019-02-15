Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 66,30 66,80 15.02.2019 12:39 Евро от 1 75,01 75,40 15.02.2019 12:39 Китайский юань за 10 ед. валюты от 1 92,00 99,80 15.02.2019 12:39 Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 85,20 86,00 15.02.2019 12:39 Швейцарский франк от 1 66,00 66,80 15.02.2019 12:39

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.