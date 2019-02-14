Вход
Алеф-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Platinum

Visa Platinum — Алеф-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 3 500 ₽
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
3 500 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,5%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных в день: до 500 000 руб., из них в устройствах банка - до 500 000 руб., в сторонних банкоматах - до 100 000 руб.; установка индивидуальных лимитов - 500 руб.
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 0,5% от суммы операции, 2% по карте Visa при проведении международных операций в валюте, отличной от валюты счета и долларов США;
  • СМС-информирование - 50 руб. / 1,5 долл. / 1 евро ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
  • плата за несанкционированный овердрафт - 36,5% годовых;
  • запрос баланса в банкоматах банка и сторонних банков - 15 руб. (эквивалент) за операцию
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания рублевой карты
Дата актуализации
14.02.2019 09:12
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 5 городах России
5 318
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Алеф-Банк»
Адрес
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1
Сайт
www.alefbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 4
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 411-77-47