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Дебетовая Platinum
Visa Platinum — Алеф-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 3 500 ₽
- стоимость обслуживания 100 $
- стоимость обслуживания 85 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
3 500 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания
Выпуск и обслуживание
100 $
Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания
Выпуск и обслуживание
85 €
Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных в день: до 500 000 руб., из них в устройствах банка - до 500 000 руб., в сторонних банкоматах - до 100 000 руб.; установка индивидуальных лимитов - 500 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 3 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных в день: до 500 000 руб., из них в устройствах банка - до 500 000 руб., в сторонних банкоматах - до 100 000 руб. (в эквиваленте); установка индивидуальных лимитов - 15 долл.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 3 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 3 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных в день: до 500 000 руб., из них в устройствах банка - до 500 000 руб., в сторонних банкоматах - до 100 000 руб. (в эквиваленте); установка индивидуальных лимитов - 10 евро
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 0,5% от суммы операции, 2% по карте Visa при проведении международных операций в валюте, отличной от валюты счета и долларов США;
- СМС-информирование - 50 руб. / 1,5 долл. / 1 евро ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
- плата за несанкционированный овердрафт - 36,5% годовых;
- запрос баланса в банкоматах банка и сторонних банков - 15 руб. (эквивалент) за операцию
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания рублевой карты
Дата актуализации
14.02.2019 09:12
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 5 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Алеф-Банк»
- Адрес
- 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1
- Сайт
- www.alefbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 411-77-47