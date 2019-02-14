Обслуживание карты

Тип карты Visa Platinum

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

Выпуск и обслуживание 3 500 ₽ Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания

Выпуск и обслуживание 100 $ Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания

Выпуск и обслуживание 85 € Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных в день: до 500 000 руб., из них в устройствах банка - до 500 000 руб., в сторонних банкоматах - до 100 000 руб.; установка индивидуальных лимитов - 500 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 3 долл.

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 3 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных в день: до 500 000 руб., из них в устройствах банка - до 500 000 руб., в сторонних банкоматах - до 100 000 руб. (в эквиваленте); установка индивидуальных лимитов - 15 долл.

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 3 евро

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 3 евро

Лимиты по операциям снятие наличных в день: до 500 000 руб., из них в устройствах банка - до 500 000 руб., в сторонних банкоматах - до 100 000 руб. (в эквиваленте); установка индивидуальных лимитов - 10 евро