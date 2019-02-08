Обслуживание карты

Тип карты Visa Gold

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

Бонусы другое При оплате картой у партнёров программы начисляются бонусы, которыми в дальнейшем можно расплатиться или получить скидку до 20% при совершении покупок в магазинах-партнерах программы (1 бонус = 1 руб.)

Выпуск и обслуживание 1 000 ₽

Выпуск и обслуживание 15 $

Выпуск и обслуживание 13 €

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,3%, мин. 4 долл. (эквивалент)

0% - в банкоматах банков-партнеров

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 6 долл. (эквивалент)

0% - в ПВН банков-партнеров

Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и кассах банка: до 30 операций и 300 000 руб. в день, до 100 операций и 1 200 000 руб. в месяц; клиент не имеет возможности изменять лимиты по своему желанию

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,3%, мин. 4 долл. (0% - в банкоматах банков-партнеров)

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 6 долл. (0% - в ПВН банков-партнеров)

Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и кассах банка в эквиваленте: 300 000 руб. в день, 1 200 000 руб. в месяц; клиент не имеет возможности изменять лимиты по своему желанию

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,3%, мин. 4 долл. (эквивалент)

0% - в банкоматах банков-партнеров

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 6 долл. (эквивалент)

0% - в ПВН банков-партнеров

Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и кассах банка в эквиваленте: 300 000 руб. в день, 1 200 000 руб. в месяц; клиент не имеет возможности изменять лимиты по своему желанию