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Кузнецкбизнесбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

Дебетовая Мир

Мир — Кузнецкбизнесбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 350 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • чип

по желанию клиента карта может быть как именной, так и неименной (моментальной выдачи)

Начисление процентов на остаток средств на счете
5,75%
5,75% годовых начисляются на остаток от 3 000 руб.; проценты не начисляются на остаток менее 3 000 руб.
Выпуск и обслуживание
350 ₽

со 2-го года: 300 руб.;

  • 150 руб. за выпуск;
  • 200 руб. годовое обслуживание за первый год;
  • 300 руб. годовое обслуживание за второй и последующие годы
Снятие наличных в банкоматах банка

0,5%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 30 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в сутки (по именной карте), до 100 000 руб. в сутки (по неименной карте)
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 45 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах / кассах сторонних банков;
  • невысокая комиссия за СМС-информирование;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете
Минусы
  • взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания;
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка
Особые ограничения
  • по желанию клиента карта может быть как именной, так и неименной;
  • лицам от 14 до 18 лет (резидентам РФ) имеющим регистрацию (прописку) на территории обслуживания банка открывается с согласия законного представителя;
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
29.01.2019 12:38
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир» в 2 городах России
3 650
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Справочная информация
АО «Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк»
Адрес
654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 89 Б
Отделения и банкоматы
в вашем городе Новокузнецк
Отделения 19
Банкоматы 83
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Телефоны
(3843) 70-38-88