Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности моментальная выдача карты

чип по желанию клиента карта может быть как именной, так и неименной (моментальной выдачи) Начисление процентов на остаток средств на счете 5,75% годовых начисляются на остаток от 3 000 руб.; проценты не начисляются на остаток менее 3 000 руб. 5,75% Выпуск и обслуживание 350 ₽ со 2-го года: 300 руб.; 150 руб. за выпуск;

200 руб. годовое обслуживание за первый год;

300 руб. годовое обслуживание за второй и последующие годы Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 30 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в сутки (по именной карте), до 100 000 руб. в сутки (по неименной карте) Дополнительная информация СМС-информирование - 45 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за снятие в банкоматах / кассах сторонних банков;

невысокая комиссия за СМС-информирование;

начисление процентов на остаток средств на картсчете Минусы взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания;

наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка Особые ограничения по желанию клиента карта может быть как именной, так и неименной;

лицам от 14 до 18 лет (резидентам РФ) имеющим регистрацию (прописку) на территории обслуживания банка открывается с согласия законного представителя;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 29.01.2019 12:38 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.