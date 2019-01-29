Кузнецкбизнесбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Дебетовая Мир
Мир — Кузнецкбизнесбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 350 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- чип
по желанию клиента карта может быть как именной, так и неименной (моментальной выдачи)
Начисление процентов на остаток средств на счете
5,75%
5,75% годовых начисляются на остаток от 3 000 руб.; проценты не начисляются на остаток менее 3 000 руб.
Выпуск и обслуживание
350 ₽
со 2-го года: 300 руб.;
- 150 руб. за выпуск;
- 200 руб. годовое обслуживание за первый год;
- 300 руб. годовое обслуживание за второй и последующие годы
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 30 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в сутки (по именной карте), до 100 000 руб. в сутки (по неименной карте)
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 45 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / кассах сторонних банков;
- невысокая комиссия за СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете
Минусы
- взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания;
- наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка
Особые ограничения
- по желанию клиента карта может быть как именной, так и неименной;
- лицам от 14 до 18 лет (резидентам РФ) имеющим регистрацию (прописку) на территории обслуживания банка открывается с согласия законного представителя;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
29.01.2019 12:38
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк»
- Адрес
- 654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 89 Б
- Отделения и банкоматы
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