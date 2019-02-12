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Дебетовая Мир Классическая
Мир Классическая — Новикомбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 750 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
750 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,5% (0%в ПАО "Росбанк")
Снятие наличных в ПВН других банков
0,5% (0%в ПАО "Росбанк")
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 10 000 долл. (эквивалент) в день и в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых;
- СМС-информирование - 30 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное страхование выезжающих за рубеж;
- невысокая комиссия за снятие средств в сторонних устройствах
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
12.02.2019 11:55
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир Классическая» в 10 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк»
- Адрес
- 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
- Сайт
- www.novikom.ru
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