Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 750 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% (0%в ПАО "Росбанк") Снятие наличных в ПВН других банков 0,5% (0%в ПАО "Росбанк") Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 долл. (эквивалент) в день и в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых;

СМС-информирование - 30 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное страхование выезжающих за рубеж;

невысокая комиссия за снятие средств в сторонних устройствах Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 12.02.2019 11:55 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.