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системы Мир Классическая

Дебетовая Мир Классическая

Мир Классическая — Новикомбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 750 ₽
  • Мир Классическая — Новикомбанк
  • Мир Классическая — Новикомбанк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
750 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0,5% (0%в ПАО "Росбанк")

Снятие наличных в ПВН других банков

0,5% (0%в ПАО "Росбанк")

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 10 000 долл. (эквивалент) в день и в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых;
  • СМС-информирование - 30 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное страхование выезжающих за рубеж;
  • невысокая комиссия за снятие средств в сторонних устройствах
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
12.02.2019 11:55
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир Классическая» в 10 городах России
7 933
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
Сайт
www.novikom.ru
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Телефоны
8 800 250-70-07 — единая справочная служба