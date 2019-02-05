Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности технология 3D Secure

чип Начисление процентов на остаток средств на счете ежеквартальная выплата процентов 3,5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0%

3% при снятии в другой валюте Снятие наличных в ПВН банка 0%

3% при снятии в другой валюте Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)

0,5% - в сети НСПК Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)

0,5% - в сети НСПК Лимиты по операциям 50 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 70 руб. в месяц;

плата за неразрешенный овердрафт - 46% годовых;

комиссия за конвертацию - 2,5%;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 10 руб. Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание карты;

возраст клиента - от 14 лет;

начисление процентов на остаток средств на картсчете Особые ограничения карта открывается при предъявлении справки о назначении социальных выплат Дата актуализации 05.02.2019 14:11 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.