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Солидарность, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Union Pay Diamond

China UnionPay «Diamond» — Солидарность (Самара)
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 5 000 ₽
  • cash back до 3%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • UnionPay Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи
Cash Back
от 0,7 до 3%

в период действия программы по 31 марта 2019 по картам в рублях начисляется:

  • 3% при оплате покупок в категориях "Кафе и рестораны", "Авиабилеты", "Ж/д билеты", "Транспорт", "Сувениры", "Отели", "Аренда авто", "Экскурсии";
  • 0,7% в остальных категориях;
  • мин. сумма возврата - 100 руб., макс. - 3 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
5 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% в банкоматах банков РФ
  • 0,5%, мин. 150 руб. в банкоматах иностранных банков
Снятие наличных в ПВН других банков

не предусмотрено

Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и кассах: 1 500 000 руб. в день и месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
  • получение баланса в банкоматах сторонних банков - бесплатно;
  • комиссия за конвертацию - 0.9-1%;
  • плата за использование несанкционированного овердрафта - 36% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back (по картам в рублях);
  • бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков на территории РФ
Дата актуализации
11.02.2019 13:46
Валюта счета:
  • российский рубль
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Union Pay Diamond» в 18 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Солидарность»
Адрес
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
ОГРН
1026300001848
Сайт
www.solid.ru
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Телефоны
(846) 203-44-44
(846) 379-78-78