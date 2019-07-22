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Дебетовая карта "Мир" в Сибсоцбанке

Мир «Мир» — Сибсоцбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 200 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1% до 6%
1% годовых - на остаток от 0,01 до 5 000 руб.; 3% годовых - от 5 000 руб. до 20 000 руб.; 6% годовых - от 20 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 200 ₽

за первый год комиссия не взимается;

со 2-го года 200 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - 3 снятия в месяц;
  • 0,5%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% - 3 снятия в месяц;
  • 0,5%, мин. 100 руб.
Дополнительная информация
  • смс-информирование - 60 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • начисление процентов на остаток
Минусы
  • отсутствие собственных банкоматов
Дата актуализации
22.07.2019 12:09
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир» в 9 городах России
58
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Справочная информация
«СИБСОЦБАНК» ООО
Адрес
656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61а
ОГРН
1022200525819
Отделения и банкоматы
в вашем городе Барнаул
Отделения 5
Банкоматы 0
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Телефоны
(3852) 37-02-01