Дебетовая карта "Мир" в Сибсоцбанке
Мир «Мир» — Сибсоцбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 200 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1% до 6%
1% годовых - на остаток от 0,01 до 5 000 руб.; 3% годовых - от 5 000 руб. до 20 000 руб.; 6% годовых - от 20 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 200 ₽
за первый год комиссия не взимается;
со 2-го года 200 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - 3 снятия в месяц;
- 0,5%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - 3 снятия в месяц;
- 0,5%, мин. 100 руб.
Дополнительная информация
- смс-информирование - 60 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- начисление процентов на остаток
Минусы
- отсутствие собственных банкоматов
Дата актуализации
22.07.2019 12:09
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир» в 9 городах России
Справочная информация
«СИБСОЦБАНК» ООО
- Адрес
- 656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61а
- ОГРН
- 1022200525819
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Барнаул
- Телефоны
-
(3852) 37-02-01