Справка Banki.ru

Банк учрежден в 1990 году в форме общества с ограниченной ответственностью как коммерческий банк «Предгорье». В феврале 2007 года банк получил свое действующее наименование — ООО «Русский Банк Сбережений». С ноября 2004 года финансовое учреждение является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

Основными бенефициарами банка выступают экс-владелец ООО ЛВЗ «Русский», председатель совета директоров банка Геннадий Афанасов, а также его дочери — Анна (член совета директоров банка) и Виктория Афанасовы, совместно контролирующие 89,51% долей в капитале кредитной организации, Тамара Червякова (10,36% долей), участники-миноритарии (0,13%).

Банк представлен головным и тремя дополнительными офисами. Все отделения кредитного учреждения расположены в двух населенных пунктах Ставропольского края — станице Ессентукской и городе Ессентуки. Списочная численность персонала банка на 1 октября 2018 года составляла 67 человек (годом ранее — 72 человека). Банк располагает двумя собственными банкоматами.

Частным лицам банк предлагает линейку вкладов, потребительские кредиты на срок до одного года, денежные переводы без открытия счета (UNIStream), пластиковые карты (MasterCard), депозитные сейфовые ячейки, операции с иностранной валютой. Юридическим лицам доступно расчетно-кассовое обслуживание, кредиты на срок до одного года, депозиты.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 35,5% (или 308,5 млн рублей), составив 1,2 млрд рублей на 01.10.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 40,9% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 6% до 4,3%, при этом их номинальный объем сократился на 1,8 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 24,6% до 40,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 267,1 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.10.2018 составил 580,2 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 6,7% (или 36,6 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 49,3% и 50,7% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 78,22% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 46,2% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.10.2018 составляют 91,1% и 8,9% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 73,9% до 44,9%, при этом их номинальный объем сократился на 113,2 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 19,1% до 46,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 378 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 6,4% до 8,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 46 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 528,3 млн рублей. С начала года его объем сократился на 113,2 млн рублей (или 17,6%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 99,5%. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 95,7%. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 677,8 млн рублей (128,3% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.10.2018 составляет 544,1 млн рублей, из которых 543 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение не работает.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 31,4 млн рублей. По итогам трех кварталов 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 37,3 млн рублей.

Совет директоров: Геннадий Афанасов (председатель), Анна Афанасова, Юрий Тарнакин, Алексей Кривашеев, Илья Леонов.

Правление: Галина Крышкина (председатель), Галина Попова, Любовь Шилова (главный бухгалтер), Светлана Роман.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru