26 апреля состоялась торжественная церемония открытия уникального бесплатного детского центра «Оранжерея». Это один из первых в России детских садов, расположенный в офисе, где работают родители. Сегодня в «Оранжерее» 19 дошкольников возрастом от 3 до 6 лет, о которых заботятся и которых развивают 4 воспитателя. Воспитание детей разного возраста проводится по системе Монтессори, которая основана на индивидуальном подходе к каждому ребенку, в зависимости от его возможностей и мотивации.Идея организации такого детского центра принадлежит Ивану Свитеку, Председателю Правления Банка Хоум Кредит.», - отметил Иван Свитек.На церемонии открытия присутствовали представители администрации города и области. «», - сказал Александр Авдеев, глава администрации Обнинска.Фотоотчет с церемонии открытия можно посмотреть по ссылке в электронном альбоме: