Кирилл Попов, Заместитель директора департамента по работе с людьми ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" дал интервью порталу banknn.ru
"BankNN": Насколько остро, с Вашей точки зрения, стоит сегодня вопрос потребности в молодых специалистах в финансовом секторе Нижегородской области? Готовы ли компании/Банки принимать на работу вчерашних выпускников вузов?
Потребность очень высокая в таких специалистах. В Банке Хоум Кредит хорошо развита система карьерного роста, которая предусматривает начальное обучение для стартовых позиций. Эта система позволяет нам брать на работу и обучать на месте вчерашних студентов. При этом, новоиспеченный сотрудник Банка в свою очередь точно знает, что на первую возможность карьерного продвижения он может рассчитывать уже через полгода после зачисления в штат. Разумеется, если он хорошо себя зарекомендовал.
"BankNN": Выпускники каких вузов наиболее предпочтительны?
Преимущественно выпускники финансовых факультетов и финансовых колледжей. Но не только. Мы готовы рассматривать на открытые позиции кандидатов, обладающих любой специальностью, так как определяющим для нас при выборе будущих сотрудников является стремление к развитию.
"BankNN": Какими личностными качествами должны обладать молодые соискатели, чтобы построить в кредитном учреждении достойную карьеру?
Думаю, всеми теми качествами и навыками, которыми должен обладать любой сотрудник успешной компании: про активность, готовность к обучению и развитию, ориентированность на результат.
"BankNN": Насколько у Вас развита система учебной практики? Многие ли после нее устраиваются работать к Вам?
В данный момент в Банке работает программа «Золотой ключ», в рамках которой мы приглашаем круглый год студентов проходить у нас практику. Данная программа дает возможность будущим профессионалам познакомиться с банковской кухней изнутри. В первую очередь мы предлагаем постажироваться в наших отделениях, однако практика в центральных офисах Банка тоже не исключена.
"BankNN": На какие должности и какую заработную плату в Вашей организации могут рассчитывать на первых порах выпускники вузов?
Новобранцам предлагается попытать силы на базовых позициях – операционист банковского отделения или кредитный специалист. Предполагаемый уровень дохода для этих должностей средний – порядка 15-20 тысяч рублей в месяц.
"BankNN": Что из себя представляет подбор персонала в Вашей организации? Приветствуете ли Вы поиск сотрудников через агентства; самостоятельно ищите работников через объявления и проводите собеседования; организуете акции и конкурсы, в ходе которых выбираете лучших и приглашаете к себе?
Мы предпочитаем использовать в поиске и подборе кадров оба канала. Предпочтение отдается подбору собственными ресурсами через объявления и проведение интервью. Что касается дополнительных критериев оценки будущего сотрудника, мы используем так называемый «Центр оценки». В рамках конкурса соискателям предлагаются различные ролевые игры, в ходе которых выявляются навыки и компетенции, необходимые для работы в Банке.
"BankNN": Ваше пожелание будущим выпускникам.
Выбор первого места работы - очень важный момент в жизни человека, поскольку является во многом определяющим и основополагающим для дальнейшего карьерного пути. Я желаю будущим акулам бизнеса не ошибаться и выбирать сердцем.
Комментарии 0