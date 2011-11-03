28 одаренных студентов получили стипендии от Банка Хоум Кредит

28 участников из трех регионов страны получили свои первые стипендии в рамках благотворительной программы «Синяя Птица». За хвост свою «Синюю птицу» поймали двое студентов из Санкт-Петербурга, шестнадцать ребят из Петрозаводска и десять из Уфы.



Вручение банковских карт, на которые лауреатам программы ежемесячно будут переводиться стипендии, прошло 28 октября в Петрозаводске, 29 октября в Петербурге и 2 ноября в Уфе.



Цель проекта «Синяя птица» – помочь талантливым и перспективным выпускникам школ, находящимся в сложных социальных и экономических обстоятельствах, сделать правильный выбор – поступить в вуз и получить высшее образование. Это не имеющий аналогов в России проект по поддержке одаренных детей из семей с небольшим доходом и детей, оставшихся без попечения родителей. Пока ребята обучаются в ВУЗе, Банк оказывает им поддержку – помимо выплаты стипендии дарит подарки и организует различные тренинги.



Получать стипендию победители проекта будут на протяжении всего периода обучения. Правда, учиться в ВУЗе они должны только на «хорошо» и «отлично».



Проект «Синяя птица» Банк Хоум Кредит запустил в 2009 году, в 2010 году программа действовала уже в пяти регионах России: Калужской, Свердловской, Волгоградской, Мурманской областях и Алтайском крае. В этом году к проекту присоединились еще три региона – Ленинградская область, Республика Карелия и Республика Башкортостан.



«Синяя птица» даст этим упорным и способным детям определенную финансовую независимость и позволит сосредоточиться полностью на учебе. Мы поддерживаем стипендиатов программы от первого дня их учебы в ВУЗе и до первых шагов в карьере – по окончании учебы у них есть возможность стать сотрудником нашего Банка», - говорит Галина Вайсбанд, Вице-президент по управлению персоналом Банка Хоум Кредит.

