Друзья!
Рады сообщить Вам, что 01.06.11 ЮниКредит Банк и ИА Банки.ру проведут дружескую встречу представителей ЮниКредит Банка и посетителей портала Банки.ру в рамках сервиса «Друзья банков». Встреча будет посвящена теме Качества обслуживания. На вопросы посетителей портала ответят:
-Эдуард Иссопов, Член Правления ЗАО ЮниКредит Банк, курирующий блок
розничного бизнеса Банка;
-Юлия Мельц, Директор департамента розничных продаж;
-Татьяна Данилова, Начальник отдела управления качеством работы розничной сети.
На встречу приглашаются зарегистрированные пользователи Банки.ру, указавшие в профиле принадлежность к «Друзьям банка» «ЮниКредит Банк».
Место проведения — пресс-центр ИА «Банки.ру», Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 3 время — с 17:00 до 19:00, сбор гостей — в 16:30.
Предварительная запись желающих принять участие в мероприятии производится на форуме: http://www.banki.ru/friends/group/14/forum/96454/
Будем рады видеть Вас!
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