Мы благодарим всех Клиентов, попробовавших свои силы в конкурсе на лучший отзыв об ипотечном кредите в Банке в рамках второго тура конкурса «Ипотека? Я –за!», проходившего с 18 октября 2011 по 18 ноября 2011.
Лучшим отзывом был избран «Unicredit Bank - одна из хороших закономерностей в моей жизни» автора под ником timerlanchik007.
Мы сердечно поздравляем победителя!
Всем участникам конкурса мы выражаем свою признательность и надеемся, что вы примете участие в новых конкурсах ЮниКредит Банка.
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