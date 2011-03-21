Взять автокредит в Банке СОЮЗ стало еще проще

Банк СОЮЗ с 14 марта 2011 г. улучшил условия программ автокредитования на приобретение новых и поддержанных автомобилей.



Максимальная сумма заемных средств по Кредиту «Классический» на покупку подержанного автомобиля увеличена в 2 раза – до 3 000 000 рублей, 100 000 долларов США или 75 000 Евро. При этом максимальный размер кредита повышен с 70% до 80% от стоимости приобретаемого автомобиля.



Более мягкими стали и требования Банка к заемщикам, а также к пакету документов, предоставляемых для получения кредита. В частности, автокредит на покупку нового автомобиля на сумму до 1 000 000 рублей, но не более 50% от стоимости автомобиля, можно оформить по двум документам – паспорту и второму документу на выбор заемщика: водительскому удостоверению либо заграничному паспорту.

Новые условия действуют во всех регионах присутствия Банка.