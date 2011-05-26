Уважаемые клиенты!
На сайте Банка «СОЮЗ» в разделе Горячая линия качества http://www.banksoyuz.ru/ru/hotline/ размещены новые опросы для клиентов.
Примите участие в опросах. Нам важно Ваше мнение.

С уважением,
Служба качества Банка СОЮЗ