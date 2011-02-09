Денежные переводы Western Union

С 01 февраля 2011 года КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК запустил новую услугу - "Отправление переводов Western Union® с текущего счета" и "Выплата (зачисление) переводов Western Union на текущий счет".



Теперь клиентам КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКА больше не нужно снимать деньги в кассе, чтобы отправить денежный перевод!



По Вашему заявлению деньги будут списаны прямо со счета и отправлены по системе Western Union® в любой из 435 000 пунктов обслуживания системы в более чем 200 странах по всему миру.

Также перевод Western Union®, по желанию клиента, может быть зачислен непосредственно на счет в Банке. Нововведение позволит клиентам банка значительно сократить время при оформлении перевода.

Денежные переводы со счета и на счет осуществляются на тех же условиях, что и обычные переводы Western Union® без открытия счета, согласно правилам и действующим тарифам Western Union®, без дополнительных комиссий Банка.



Переводы осуществляются со счетов / на счета клиентов в рублях и долларах США.

