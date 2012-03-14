Клиенты банка «ТРАСТ» могут дистанционно совершать операции по обмену валют

С 11 марта в системе дистанционного банковского обслуживания TRUST ONLINE можно осуществлять конверсионные операции с банковских карт и счетов банка «ТРАСТ». Это выгодная и удобная опция для тех, кто хочет подготовиться к поездке заграницу или, например, изменить соотношение валют на депозите.



С новым сервисом TRUST ONLINE можно совершать операции покупки и продажи валюты без дополнительной комиссии. Причем вне зависимости от того, какой у клиента счет – рублевый или валютный. Конвертация осуществляется по курсу банка «ТРАСТ», который автоматически отражается в системе при расчете суммы покупаемой или продаваемой валюты.



Частным клиентам банка «ТРАСТ» по всей России доступен функциональный Интернет-банкинг, который позволяет в онлайн-режиме, в любое время суток и из любой точки мира управлять своими денежными средствами быстро и безопасно. Подключиться к системе можно бесплатно, обратившись с документом, удостоверяющим личность, в ближайшее отделение банка.



Подробную информацию о системе дистанционного банковского обслуживания TRUST ONLINE узнавайте в ближайшем офисе банка, на сайте, или по телефону горячей линии 8 800 775 88 88.