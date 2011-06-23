Новая карта Райффайзенбанка в партнерстве с дисконтной системой «Золотая Середина»

24 июня 2011 Райффайзенбанк и дисконтная система "Золотая Середина" запускают совместный проект – кобрендовую карту "Золотая Середина - Райффайзенбанк MasterCard", держатели которой получат не только все преимущества пластиковых карт банка, но и специальные привилегии.



Держатели карт "Золотая Середина - Райффайзенбанк MasterCard" смогут получать скидки и выгодные предложения не только от партнеров программы привилегий «Скидки для Вас!», но и от более чем 3500 компаний-партнеров дисконтной системы «Золотая Середина», в числе которых: автосалоны; магазины одежды и обуви; художественные салоны и магазины ювелирных изделий; гостиницы и санатории; кинотеатры; рестораны; магазины бытовой техники, строительных материалов и товаров для дома; салоны красоты и спортивно-оздоровительные комплексы.



Можно открыть как дебетовую, так и кредитную карту "Золотая Середина - Райффайзенбанк MasterCard" категорий Standard или Gold в любом отделении Райффайзенбанка в Новосибирске, Барнауле, Омске, Томске, Красноярске, Тюмени, Краснодаре, Старом Осколе и Белгороде. В дальнейшем планируется расширение географии проекта.

