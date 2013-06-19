Два новых предложения по ипотеке в Московской области



1. В партнерстве с Группой компаний «СУ 22»: ипотека на квартиры в строящихся домах жилого комплекса «Лукино-Варино», расположенного в Щелковском районе Московской области.

- Минимальная процентная ставка по кредиту в рублях составляет 11,25% годовых, в долларах - 9%.

- Срок кредита от 1 года до 25 лет.

- Максимальный размер кредита может составить до 85% от стоимости приобретаемого жилья.



2. В партнерстве с девелоперской компанией RDI: ипотека на квартиры в жилом комплексе «Южное Видное» на территории микрорайона №6 города Видное в 5 км от МКАД.

- Ставка 12,5% годовых в рублях после получения права собственности; на этапе строительства - от 12.5% годовых. (Процентная ставка зависит от размера первоначального взноса, срока кредитования, валюты кредита)

- Срок кредита – от 1 года до 25 лет.

- Первоначальный взнос – от 10% от стоимости квартиры - для участников зарплатных проектов и для клиентов сегмента «Премиум». Для остальных категорий клиентов первоначальный взнос от 15%.

- Возможность частичного или полного досрочного погашения уже с первого месяца пользования кредитом. При этом комиссия за досрочное погашение не взимается.

