Два новых предложения по ипотеке в Московской области
19.06.2013 14:04
872 просмотра
1. В партнерстве с Группой компаний «СУ 22»: ипотека на квартиры в строящихся домах жилого комплекса «Лукино-Варино», расположенного в Щелковском районе Московской области.
- Минимальная процентная ставка по кредиту в рублях составляет 11,25% годовых, в долларах - 9%.
- Срок кредита от 1 года до 25 лет.
- Максимальный размер кредита может составить до 85% от стоимости приобретаемого жилья.
2. В партнерстве с девелоперской компанией RDI: ипотека на квартиры в жилом комплексе «Южное Видное» на территории микрорайона №6 города Видное в 5 км от МКАД.
- Ставка 12,5% годовых в рублях после получения права собственности; на этапе строительства - от 12.5% годовых. (Процентная ставка зависит от размера первоначального взноса, срока кредитования, валюты кредита)
- Срок кредита – от 1 года до 25 лет.
- Первоначальный взнос – от 10% от стоимости квартиры - для участников зарплатных проектов и для клиентов сегмента «Премиум». Для остальных категорий клиентов первоначальный взнос от 15%.
- Возможность частичного или полного досрочного погашения уже с первого месяца пользования кредитом. При этом комиссия за досрочное погашение не взимается.
Комментарии 0