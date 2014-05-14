С 17 февраля Райффайзенбанк запускает новый сервис, с помощью которого любой начинающий бизнесмен за 15 минут может сформировать пакет документов для регистрации своего ИП или ООО. Клиент получает пошаговую инструкцию о том, как заполнять документы и какие действия предпринять после распечатки документов.
Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти на специальный сайт, ввести свои данные и сформировать пакет документов для последующей подачи в налоговую инспекцию. Сервис оснащен всплывающими подсказками и помогает узнать свой ИНН, выбрать код ОКВЭД и оптимальную систему налогообложения. Он доступен на всех видах устройств: ноутбуках, ПК, iPhone, iPad и других. Предоставление услуги осуществляется совместно с компанией «Мое Дело», которая дает клиентам значительные скидки на услуги онлайн-бухгалтерии.
Специально для начинающих предпринимателей Райффайзенбанк предлагает пакет услуг «Старт», который включает в себя широкий набор опций и услуг: обслуживание расчетных счетов, систему банк-клиент, специальные тарифы по торговому эквайрингу, зарплатные проекты на льготных условиях и т.п. Подробная информация размещена на официальном сайте банка http://www.raiffeisen.ru/business/rko/package/pack_page/?id28=6261
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