БИНБАНК запускает новую акцию для корпоративных клиентов.

В четверг, 15 сентября 2011 года, БИНБАНК запускает акцию "Ничего лишнего - только бизнес", рассчитанную на новых клиентов: юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно условиям акции любой новый клиент, открывший счет в период действия акции, имеет возможность за фиксированную стоимость 999 руб./мес. (оплата пакета осуществляется авансом за 3 мес. в сумме 2997 рублей) получить пакет услуг, включающий в себя все наиболее востребованные банковские услуги:



- Открытие счета в валюте РФ

- Подключение к системе удаленного обслуживания

- Платежи, предоставленные по системе удаленного доступа (без ограничений в течение 3-х месяцев)

- Прием и пересчет денежных средств (без ограничений в течение 3-х месяцев)

- Ведение счета, подключенного к системе удаленного доступа (в течение 3-х месяцев)

- Регистрацию сертификата открытого ключа ЭЦП

- Заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати (при открытии счета, количество подписей любое)

Экономия клиента при комплексной оплате услуг по пакету составит до 50%. «Продукт интересен для действующего бизнеса, решившего сменить обслуживающий банк, или открыть дополнительный расчетный счет, так как позволяет при значительной экономии средств воспользоваться широким перечнем банковских услуг и оценить преимущества работы с нашим Банком», - отмечает директор департамента комиссионных и пассивных продуктов БИНБАНКа Инна Зыкова.



Акция проводится во всех филиалах Банка (в том числе в Москве и удаленных операционных офисах Банка в городах Владимир и Иваново) по 16.12.2011 года включительно.



Подробную информацию об условиях обслуживания и тарифах БИНБАНКа можно узнать в едином информационном центре Банка по бесплатному телефону:8 (800) 555 8118 или, в ближайшем дополнительном офисе БИНБАНКа.

