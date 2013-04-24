Эlixir выступит партнером Yakhnich Motorsport

Эlixir (ОАО «БИНБАНК») выступит партнером Yakhnich Motorsport - российской команды чемпионата мира по супербайку (Eni FIM Superbike World Championship).

«Начиная с третьего этапа мирового супербайка, Эlixir - банк прямого обслуживания, запущенный БИНБАНКом в октябре 2012 года и абсолютный лидер российского мотоспорта пойдут по пути достижения высоких целей общим курсом. Бренд Эlixir идеально подходит по своему позиционированию миру суперскоростных шоссейно-кольцевых мотогонок и самых профессиональных гонщиков», - отмечает Камаль Буши, первый вице-президент БИНБАНКа и руководитель Эlixir.

Как и на гоночном треке, где самым важным является скорость преодоления дистанции и победа над сильными соперниками, Эlixir предлагает мгновенное решение в сфере банковских услуг предоставляемых по дистанционным каналам. Сродни стремительному спортбайку, преодолевающему скоростной порог 100 км/ч менее чем за три секунды, Эlixir бьет все рекорды скорости принятия кредитного решения, которое предоставляется за 60 секунд.

Российский коллектив Yakhnich Motorsport, являющийся топовым игроком на полях сражений чемпионата мира по супербайку, будет брендирован яркими логотипами Эlixir на протяжении трех ближайших этапов: 24-26 апреля в голландском Ассене (Assen), 10-12 мая в итальянской Монце (Monza) и 24-26 мая в британском Донингтон Парке (Donington Park).

«Учитывая высокий уровень и престижность такой международной бизнес – площадки, как чемпионат мира World Superbike, совместный проект стартовал с прицелом на долгое и плодотворное сотрудничество» - добавляет Камаль Буши.

