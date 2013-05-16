S&P подтвердило кредитные рейтинги БИНБАНКа

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги БИНБАНКа на уровне "B/B", а также рейтинг Банка по национальной шкале - "ruA-". Прогноз по рейтингам - "стабильный".

Основными факторами, повлиявшими на решение агентства явились: устойчивая бизнес-позиция БИНБАНКа в Москве, широкая региональная сеть, достаточный уровень ликвидности и адекватная структура ресурсной базы. Помимо этого в S&P отмечают улучшение качества активов Банка и снижение концентрации кредитного портфеля. Аналитики S&P позитивно оценивают долгосрочную стратегию развития Банка до 2020 года, в рамках которой Банк развивает сектор розничного и корпоративного кредитования, переориентируясь с обслуживания крупных компаний на обслуживание компаний средней величины и кредитование предприятий малого и среднего бизнеса. Также отмечены планы БИНБАНКА по диверсификации кредитного портфеля и увеличению объемов кредитования компаний в отраслях, не связанных со строительством и коммерческой недвижимостью. По мнению агентства, стратегические инициативы Банка улучшат диверсификацию и устойчивость его бизнес-модели.

Прогноз "Стабильный" по рейтингам БИНБАНКА отражает мнение агентства относительно того, что БИНБАНК продолжает поддерживать позитивные финансовые показатели, повышает уровень маржи и будет генерировать прибыль, достаточную для поддержания адекватного уровня капитализации.



