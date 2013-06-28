Приступил к обслуживанию клиентов дополнительный офис «Колпинский»

В четверг, 27 июня 2013 года, дополнительный офис «Колпинский» филиала БИНБАНКа в Санкт-Петербурге приступил к обслуживанию клиентов по адресу г. Колпино, бульвар Трудящихся, д. 12, лит. А.



Следуя утвержденной стратегии развития розничного бизнеса, БИНБАНК активно расширяет сеть отделений и реконструирует существующие. Согласно современным принципам создания дизайна интерьера, в каждом офисе необходимо обеспечить для клиентов удобные и комфортные условия ожидания.



Новый офис БИНБАНКа ориентирован на обслуживание физических лиц и предлагает широкую линейку высокотехнологичных продуктов и услуг: размещение свободных средств, расчетно-кассовое обслуживание, оформление банковских карт, ТурбоПеревод и многое другое.



Также клиентам доступны гибкие программы кредитования. В рамках программы «Отличная история» клиенты с положительной кредитной историей могут оформить кредит по сниженной процентной ставке, в более короткий срок (срок рассмотрения заявки не превышает 3 рабочих дней) и с упрощенным пакетом документов.



«Мы расширяем спектр возможностей, вводим новые продукты. Для нас важно, чтобы, пользуясь продуктом БИНБАНКа, клиент получал приятные бонусы, которые он в последующем может использовать: например «мили» по карте «Весь мир» или бонусы по «Автокарте». Мы расширяем наше присутствие во всех городах России, строим офисы нового формата, Cеверо-Западный федеральный округ – не исключение», - отметил управляющий западной региональной дирекцией Микаил Татриев.



В соответствии с принципиально новыми стандартами оформления и обслуживания Важная характеристика офиса БИНБАНКа - деление на функциональные зоны по принципу «открытого пространства». Зона обслуживания организована таким образом, чтобы клиент мог совершать все операции в кратчайшие сроки и с максимальным комфортом. Принципиально новое зонирование предусматривает пространство для встречи клиентов, где постоянно находится профессиональный консультант, зону обслуживания для всех групп клиентов, включая юридических лиц. В режиме 24/7 клиентам доступна зона самообслуживания, где можно совершать многие базовые операции независимо от режима работы офиса.



Режим обслуживания

Физических лиц:

Пн. – Пт.: 10:00 – 20:00

Сб.: 10:00 – 17:00

Без перерыва на обед;

Вс.: выходной день



Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса можно получить по телефону (812) 347-84-51 или в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).

