БИНБАНК повысил максимальную ставку по вкладу «Хит сезона» до 11,5% годовых

Такая ставка начисляется при размещении вклада на сумму от 300 тыс. рублей сроком на 1 год (повышение составило 0,2 процентного пункта). Вклад можно открыть в рублях, долларах или евро на срок 3, 6 или 12 месяцев. Минимальная сумма вклада – 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов или евро. Ставки в зависимости от суммы и срока составляют 8,5 – 11,5% годовых в рублях, 3,25 – 4,5% годовых в долларах и евро. Выплата процентов происходит в конце срока. Вклад пополняемый, ограничений по минимальной сумме и сроку внесения дополнительных взносов нет.

Более подробную информацию можно узнать, позвонив в информационный центр банка по телефонам: 8 800 200-50-75, 8 495 755-50-75.

