БИНБАНК приступил к выпуску банковских карт для детей

«Карта Юниора» выпускается детям в возрасте от 6 до 17 лет, позволяет родителям с удобством контролировать "карманные" расходы ребенка, а детям - на практике знакомиться с современными банковскими продуктами.

Ребенку выпускается карта платежной системы Visa категории Classic с бесплатным обслуживанием. Этой картой можно расплачиваться в торговых точках, совершать операции в банкоматах и платежных терминалах.

Для оформления карты ребенку вместе с одним из родителей (или официальным опекуном) нужно прийти в любое отделение БИНБАНКа. Из документов требуется только паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка (или паспорт, если ребенку более 14 лет). Также у ребенка должен быть свой номер мобильного телефона.

При выпуске «Карты Юниора» родителю оформляется карта «БИНБАНК Platinum» (если у родителя уже есть данная карта, дополнительных выпусков не требуется).

Родитель получает возможность контролировать все операции ребенка: информация о проведенных транзакциях приходит в виде СМС-сообщений одновременно на два номера – родителя и ребенка. Комиссия за услугу СМС-информирования не взимается.

«Карта Юниора» имеет отдельный счет, что повышает уровень безопасности (карта не привязана к карточному счету родителя). Вместе с тем родитель может с легкостью пополнять карту ребенка через интернет-банк, банкомат или платежный терминал. Кроме того, родитель может устанавливать лимиты по расходованию ребенком средств (к примеру, не более определенной суммы в день).

По умолчанию с целью безопасности по «Карте Юниора» отключена возможность оплаты через интернет. В случае доверия родителей к самостоятельным тратам ребенка эта функция может быть активирована в интернет-банке.

На специальном сайте junior.binbank.ru родители вместе с детьми могут пройти обучающие программы по финансовой грамотности. Кроме того, на сайте проводятся различные акции и конкурсы.

