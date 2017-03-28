Бинбанк разместил рублевые биржевые облигации серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей

Бинбанк в рамках программы биржевых облигаций объемом 200 млрд рублей разместил первый выпуск серии БО - П01 (ISIN RU000A0JXM48) общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей со сроком обращения 1 год. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг – 4B020100323B001P от 24.03.2017, идентификационный номер программы биржевых облигаций – 402562B001P02E от 05.10.2015.

Номинальная стоимость облигации – 1 тыс. рублей. Выпуск размещен в полном объеме, по нему предусмотрено 12 купонных периодов. По результатам закрытия книги заявок 23 марта 2017 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона в размере 12,15% годовых. Процентные ставки 2-12 купонов равны ставке первого купона.

Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи, агентом по размещению выступил эмитент. В ходе размещения были удовлетворены 16 заявок инвесторов.