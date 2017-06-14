Бинбанк исполнил оферту по биржевым облигациям серий БО-10 – БО-13

В рамках исполнения оферт банк выкупил биржевые облигации серий БО-10, БО-11, БО-12 и БО-13 в общем количестве 6 805 018 штук номинальным объемом 6 805 018 тыс. рублей соответственно, что составляет 45,4% от обращающихся ценных бумаг четырех выпусков. Биржевые облигации выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Владельцам облигаций был выплачен накопленный купонный доход на общую сумму 13 133 684,74 рубля.

Биржевые облигации серий БО-10 – БО-13 совокупным объемом 15 млрд рублей со сроком обращения 6 лет были размещены Бинбанком 10 июня 2015 года.

Следующая оферта по биржевым облигациям указанных серий состоится 9 июня 2018 года. Ставки по пятому и шестому купонным периодам установлены в размере 11,75% годовых. Процентные ставки последующих купонных периодов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами. Дата погашения биржевых облигаций серии БО-10 – БО-13 – 2 июня 2021 года.